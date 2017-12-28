人教社承认教材中西湖名联前四字颠倒:再版时修正

原标题： 人教社来信承认《语文》教材中“西湖名联”有误，再版时将予以修订

全国新编语文教材中误写陇右名士黄文中西湖名联一事有了新进展！12月27日，甘肃省楹联学会副会长王家安收到了人民教育出版社的来信，承认新版七年级《语文》教材中的陇右黄文中西湖名联有误，将在教材再版时予以修订，并接纳甘肃省楹联学会“此联中不加标点”建议。

教材中名联欣赏第五条为黄文中对联。王家安供图

今年秋季，教育部统一组织新编的语文教材在小学、初中起始年级全面启用。在初中一年级（即七年级）下册的语文课本中，有一节《名联欣赏》小栏目，选取了全国各地名家撰写的7副对联，其中，选用了陇右名士黄文中为西湖撰写的对联“水水山山处处明明秀秀；晴晴雨雨时时好好奇奇”。

甘肃省楹联学会副会长王家安偶然得知黄文中此联被选入中学语文教材后，特意到书店购买了教材。在认真阅读中，他发现，教材将“水水山山处处明明秀秀”的上联误写为“山山水水处处明明秀秀”，将前四个字颠倒了过来。他翻阅资料，查找到黄文中撰写的原联以及此联目前在西湖悬挂的照片，均为“水水山山”四字。黄文中的女儿——目前已经80岁的黄国梅也证实，父亲此联作于1934年，上联前四字的确为“水水山山”，之后篆刻挂在杭州西湖中山公园内的“西湖天下景”亭上，目前仍可看到。

此次语文教材出现这样的失误，甘肃省楹联学会和黄国梅已分别以集体和个人名义联合致信有关方面，希望在之后的出版中，将此错误进行订正，以引导少年儿童正确理解楹联。

兰州晨报对此事及时进行了持续报道，稿件见报后，立刻引起了各方关注，杭州媒体进行了实地踏访，学界人士也进行了讨论。兰州晨报记者联系人民教育出版社，相关负责人给予了回应，表示将会同各方专家进行论证，如果需修改将进行相应处理。为实地探访黄文中为西湖所写的楹联，甘肃省楹联学会副会长、兰州晨报记者王家安在今年“十一”期间远赴杭州西湖，逐一寻找目前悬挂的黄文中16副楹联遗迹。

近三个月来，此事经媒体广泛关注，引起社会热议，还入选了中国社科院编辑的《中国语情月报》。中国楹联学会副会长兼学术委员会主任叶子彤在接受媒体采访时说：“教材中出现小失误引起大家的关注，其实体现的是我们的文化自觉，也是对楹联知识的一次普及传播。”

12月27日，甘肃省楹联学会副会长王家安收到了人民教育出版社的来信，承认新版七年级《语文》教材中的陇右黄文中西湖名联有误，将予以改正，并接纳“此联中不加标点”的建议。王家安看完信后，深表理解：“每本书都有它的编纂体例，我们觉得他们提出不署名的理由也有道理。甘肃楹联学会对人教社承认错误的态度高度肯定和赞赏，人非圣贤孰能无过，知错能改善莫大焉，人教社以实际行动诠释了社会教育的意义。”

附：

甘肃省楹联学会王家安同志并转黄国梅同志：

贵学会关于《义务教育教科书语文七年级下册》中西湖楹联的来函收悉。首先感谢贵学会及黄国梅同志对教材的关注，帮助我们进一步完善教材，做好教材建设工作。

接到来函后，编写组相关同志做了认真的核对工作，认为来函反映的问题属实，该联中“山山水水”当为“水水山山”，我们将在教材再版时予以修订。根据原联及来函中关于标点的建议，拟改为：“水水山山处处明明秀秀，晴晴雨雨时时好好奇奇。”

另，来函中提到为此联作者署名的问题，由于很多景联来源比较复杂，有的作者不详，有的是相传某人所作，有的是某人撰稿后再由他人书写（落款者不一定是作者），所以本栏目在体例上统一不署名，希望能得到理解。再次感谢贵学会及黄国梅同志关注教育、关注教材，我们也诚挚地希望大家对教材继续提出宝贵的意见和建议，以期不断改善和提高教材质量。

此复。

并祝安康！

人民教育出版社

2017年12 月12日

来源：兰州晨报

责任编辑：霍宇昂