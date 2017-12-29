山西国企官员怒怼承包商爆粗口?公司纪检人员回应

原标题：网曝“国企官员怒怼承包商”，纪检人员回应：核实后按规定处理

[记者/林红]日前，针对网上流传的“官员怒怼承包商”视频中爆粗口一事，涉事公司董事长回应大白新闻（微信ID：dabaixinwen）记者称“断章取义”。山西路桥集团纪检监察事务办公室工作人员回应记者称“尚不知此事，如果核实后就按照规定处理此事”。

近日，一段题为“山西两名官员怒怼承包商，哪来的‘自信’？”的视频流传于网络，视频中多次出现两人对话。

视频信息显示，山西路桥第一工程有限责任公司拖欠工程款长达六年之久，承包商薛某多次与该公司领导交涉。视频中，该公司党委书记、董事长裴太昌与其公司下属彭黎俊处长语言颇为激烈。

“你不是多有本事么！要钱！什么事都能办，就这事办不了！”“你不要群魔乱舞”“别惹我，惹火了我，这辈子都别想结！”

大白新闻记者联系到裴太昌，对于是否存在拖欠工程款一事，裴太昌表示，“这个事我知道，安排过协调过，但是处理的具体情况我不太清楚”。而对于网传视频中的内容，裴太昌表示，自己没看到视频，如果真有此事，也是断章取义。

而视频中多次曝粗口的彭姓处长一听是记者后挂断电话，不再接听。随后记者发去短信说明采访意图，截止发稿时，未收到任何回复。

大白新闻查阅得知，山西路桥第一工程有限责任公司（以下称山西路桥一公司）隶属于山西省路桥集团公司，属于国有企业。12月28日下午，大白新闻联系到山西路桥集团纪检监察事务办公室，其工作人员回应称，“尚不知此事，如果核实后就按照规定处理此事”。

随后，记者联系到视频中“被拖欠工程款”的承包商薛某。根据薛某介绍，视频中与裴太昌的对话是2017年1月20日在山西路桥一公司董事长裴太昌的办公室的谈话录音，与彭的对话是2017年10月30日在彭某办公室的谈话录音。

据介绍，薛某从2004年与山西路桥一公司开始合作。2011年2月至2012年12月，他与路桥一公司五处合作完成某高速的部分建设施工，至今未拿到全部工程款。

责任编辑：张玉