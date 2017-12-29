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么宁被免去重庆市人民检察院检察员职务

么宁被免去重庆市人民检察院检察员职务
2017年12月29日 21:44 澎湃新闻
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　　原标题：么宁被免去重庆市人民检察院检察员职务

　　12月28日，重庆市四届人大常委会第四十三次会议表决通过一批人事任免。

　　一、任命

　　岳新府为重庆市高级人民法院立案一庭庭长；

　　邢江孟、俞开先、陈福辉、张莉、陈玲、姜圆圆、周倩、李震、冯衍昭、肖艳、宋黎黎、邬继荣、熊攀峰、郭勇、陈庆、王红君为重庆市高级人民法院审判员；

　　张洁、郜志龙、陈义熙、黄春燕、汪骞、张琰、万怡、吴贤奔、胡海滨为重庆市第一中级人民法院审判员；

　　刘继雁、张胜仙为重庆市第三中级人民法院审判员；

　　王宏为重庆市第四中级人民法院审判员；

　　张华荣、陈玲、陈雯雯、张江飞、赵甫、唐龙飘、芦明玉、柳光洪、刘恋砚、肖飞、陈霞、赵克、刘晓全、郝绍彬为重庆市第五中级人民法院审判员。

　　二、决定免去

　　葛森林的重庆市人民检察院第五分院检察长职务。

　　三、免去

　　骆勇的重庆市高级人民法院立案一庭庭长、审判员职务；

　　何凤祥的重庆市高级人民法审判员职务；

　　李先华的重庆市第二中级人民法院民事审判第二庭副庭长职务；

　　刘世录的重庆市第二中级人民法院审判员职务；

　　蒋学武的重庆市第五中级人民法院审判员职务；

　　崔泽丁、陈整风、么宁的重庆市人民检察院检察员职务；

　　张亚林的重庆市人民检察院第二分院检察委员会委员职务；

　　彭道友的重庆市人民检察院第二分院检察员职务；

　　李建中的重庆市人民检察院第三分院检察委员会委员、检察员职务；

　　李坤元的重庆市人民检察院第四分院检察员职务；

　　曾慧的重庆市人民检察院第五分院检察员职务。 

　　来源：重庆市人大网站

责任编辑：张玉

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