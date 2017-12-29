原标题：么宁被免去重庆市人民检察院检察员职务
12月28日，重庆市四届人大常委会第四十三次会议表决通过一批人事任免。
一、任命
岳新府为重庆市高级人民法院立案一庭庭长；
邢江孟、俞开先、陈福辉、张莉、陈玲、姜圆圆、周倩、李震、冯衍昭、肖艳、宋黎黎、邬继荣、熊攀峰、郭勇、陈庆、王红君为重庆市高级人民法院审判员；
张洁、郜志龙、陈义熙、黄春燕、汪骞、张琰、万怡、吴贤奔、胡海滨为重庆市第一中级人民法院审判员；
刘继雁、张胜仙为重庆市第三中级人民法院审判员；
王宏为重庆市第四中级人民法院审判员；
张华荣、陈玲、陈雯雯、张江飞、赵甫、唐龙飘、芦明玉、柳光洪、刘恋砚、肖飞、陈霞、赵克、刘晓全、郝绍彬为重庆市第五中级人民法院审判员。
二、决定免去
葛森林的重庆市人民检察院第五分院检察长职务。
三、免去
骆勇的重庆市高级人民法院立案一庭庭长、审判员职务；
何凤祥的重庆市高级人民法审判员职务；
李先华的重庆市第二中级人民法院民事审判第二庭副庭长职务；
刘世录的重庆市第二中级人民法院审判员职务；
蒋学武的重庆市第五中级人民法院审判员职务；
崔泽丁、陈整风、么宁的重庆市人民检察院检察员职务；
张亚林的重庆市人民检察院第二分院检察委员会委员职务；
彭道友的重庆市人民检察院第二分院检察员职务；
李建中的重庆市人民检察院第三分院检察委员会委员、检察员职务；
李坤元的重庆市人民检察院第四分院检察员职务；
曾慧的重庆市人民检察院第五分院检察员职务。
来源：重庆市人大网站
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国科学家13年追踪 寻获SARS病毒源头
- 【 军事 】 东风17导弹10分钟就能击中岛链外航母
- 【 财经 】 王健林与县长交锋:不如每年给你5亿
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 鹿晗关晓彤疑同居？熊抱归家过夜被拍
- 【 科技 】 贾跃亭美国印记：5套豪宅在升值
- 【 教育 】 中小学生课外培训现状 贵州娃最贪玩？
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有