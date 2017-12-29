65天内七常委第六次集体亮相 中央借此发新年祝福

原标题：65天内，七常委第六次集体亮相

来源：政知圈

进入年末，中央领导也显得更加忙碌，一些具有新年特色的惯例在逐个进行。

比如昨天，12月28日，习近平在人民大会堂接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节。再比如今天，全国政协举行新年茶话会。

△习近平进入新年茶话会现场与代表握手

两个活动的区别是，依据惯例，全国政协新年茶话会是七常委集体出席的。

政知圈（微信ID：wepolitics）统计了十九大后中央政治局常委集体出席的会议或活动。65天来，除了第一次集体会见中外记者，这已经是七常委第六次集体亮相。

当然，这个数字不包括七常委参加的中央政治局会议。

十九大后，中共中央政治局至少召开了四次会议，分别在10月27日、11月30日、12月8日和12月27日，主要内容分别是研究部署学习宣传贯彻党的十九大精神；审议通过《中国共产党党务公开条例（试行）》；分析研究2018年经济工作；决定明年1月在京召开十九届二中全会。其中两次会议还伴随第一次和第二次集体学习。

在12月25日至26日，中共中央政治局还召开了民主生活会。

先说说本次集体亮相。

七常委集体参加全国政协的新年茶话会是惯例，体现了中共中央对全国政协以及全国政协所代表的社会各界人士的重视。

参加本次茶话会的包括各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表、中央和国家机关有关方面负责人以及首都各族各界人士代表。曾任全国政协副主席的在京老同志也出席了茶话会。

中央对社会各界阳历年的新年祝福也是借本次机会发出的。

茶话会上：

习近平代表中共中央、国务院和中央军委，向各民主党派、工商联和无党派人士、各人民团体，向全国广大工人、农民、知识分子、干部和各界人士，向人民解放军指战员、武警官兵和公安干警，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞和台湾同胞以及广大侨胞，向关心和支持中国现代化建设的各国朋友，致以节日的问候和诚挚的祝福！

另外，中央重要的工作会议，七常委也都到场。

比如今天刚刚结束的中央农村工作会议和12月20日结束的中央经济工作会议。

作为工作会议，有时不仅习近平有讲话，涉及到各常委的分管工作时，常委也要讲话。

△习近平在中央经济工作会上讲话

比如中央农村工作会议上，李克强和汪洋便做了讲话。李克强主政国务院，汪洋则分管农业。中央经济工作会议上，李克强也做了讲话。

再往前，七常委集体亮相还有三次。

第一次就是10月25日下午，新常委亮相后，集体会见了出席党的十九大代表、特邀代表和列席人员，并同大家合影留念。当然，这次会见除了七常委，还有整个十九届中央政治局委员和退下来的老同志们等等。

第二次就是非常罕见的集体离京，到上海和浙江嘉兴实地瞻仰中共一大会址，这次就只有7常委了。在上海中共一大会址纪念馆，习近平还带领其他常委重温了入党誓词。

△七常委重温入党誓词

第三则是与外事活动有关。

11月初，美国总统特朗普访华。大家或许还记得，当时整体接待规格都比较高，晚宴也是如此。政知圈（微信ID：wepolitics）认为高规格体现在出席者上。

除了习近平夫妇和特朗普夫妇，其他6位新任常委悉数出席，刚刚卸任的5位老常委也在。这在以往的外事工作中并不多见。

责任编辑：张玉