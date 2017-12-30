原标题：上海河北打头阵，省级常委班子补进“戎装常委”

“戎装常委”自去年新一轮省级常委换届退出后，目前正在陆续补齐中。

据《河北日报》30日下午消息：近日，中共中央批准：韩晓东同志任河北省委委员、常委。

韩晓东现任河北省军区政治委员。

30日早上，据《解放日报》消息：中共中央批准：凌希同志任上海市委委员、常委。

凌希现任上海警备区政治委员，少将军衔。

2016年12月，在国防部例行记者会上，有媒体提问：今年有14个省区完成了省级党委换届工作。加上尚未换届的上海、天津和甘肃，无“戎装常委”的省份已经达到了17个。请问省军区领导今后都不进入省级党委常委了吗？

国防部发言人回应称：省军区主要领导参加同级地方党委常委，是坚持党管武装的制度安排，这一点没有改变。媒体关注到一些地区省级党委换届时，省军区主要领导没有出现在新一届省委常委班子里，主要是因为今明两年正值军队调整改革。经综合考虑，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子。

目前，上海市委班子成员有：李强、应勇、尹弘、董云虎、廖国勋、吴靖平、周波、陈寅、翁祖亮、诸葛宇杰、施小琳、凌希。

河北省委常委班子成员有：王东峰、许勤、梁田庚、袁桐利、陈刚、梁惠玲、焦彦龙、董仚生、童建明、邢国辉、高志立、王浩、韩晓东。

韩晓东简历

韩晓东，男，汉族，1965年12月生，1990年10月入党，1986年8月入伍，北京大学技术物理系应用化学专业毕业，大学学历。历任某基地助理工程师、工程师，站政治处主任、政治委员，某基地政治委员，原总政治部组织部青年局局长，某基地政治部主任等职，2017年8月任河北省军区政治委员，2017年12月任河北省委常委、省军区政治委员。

凌希简历

凌希，1961年生。曾任福建省军区海防12师政治部主任，福建省厦门警备区政治委员，福建省厦门市委常委、厦门警备区政治委员。

2010年7月任陆军第12集团军副政治委员。

2014年12月任南京军区政治部副主任。

2016年2月任东部战区政治工作部副主任。

2017年4月任上海警备区政治委员。

2011年7月晋升少将军衔。

责任编辑：张建利