飞越岛链绕岛巡航 中国空军2017年都忙了些啥？

原标题：空军这一年紧盯使命底气硬！

绕岛巡航，飞越岛链，战巡南海……

即将走过的2017年

人民空军的战机很忙！

从空军发言人频频表态中不难看出

空军实战化训练越来越实、越来越深

提高打赢本领的信心底气越来越足！

奋飞新时代的人民空军

一定会越飞越高、越飞越远！

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12月18日中国空军首次飞越对马海峡赴日本海国际空域训练。除了大家熟悉的“战神”轰炸机轰-6K，同时出动的还有歼击机、侦察机等多型多架战机。这次远洋训练，中国空军飞了过去没有飞过的航线，到了过去没有到过的区域，远洋实战能力再次得到检验。

这已经不是中国空军第一次成体系远洋训练。从飞越西太平洋到穿越第一岛链战巡南海，从年度例行训练到自主安排，中国空军远洋训练从最初的一年4次，发展到现在的一月多次，实现了常态化、体系化、实战化，战机航迹不断远伸。

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时针再往前回拨7天，就在2017年12月11日，空军出动了轰-6K、苏-30、歼-11和侦察机、预警机、加油机等多型多架战机，飞越宫古海峡、巴士海峡，实施了“绕岛巡航”等训练课题，中国空军维护国家主权和领土完整的能力不断提升。

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这一年，中国战机可以用两个字来形容，“很忙”！同样是12月的一天，空军运-9机群从川西某机场出发，一路穿越崇山峻岭和重重云霭，奔袭数千公里，抵达南海某岛礁进行空投演练后，于当夜返回。这是国产中性运输机首次实施长航程海上训练，标志着运-9飞机已全面形成战斗力！

提起国产飞机，胖妞运-20不得不说。这款明星战机的诞生，不仅提升了国家远程战略投送能力，还可以在应对抢险救灾和人道主义救援等非战争军事行动中发挥重要作用。今年，运-20先后飞赴西北大漠、关中腹地、川西丘陵，在实战化磨砺中，逐步具备陌生机场起降、复杂环境适应、精准低空编队的能力，实现了战略力量投送的全疆域到达。

歼-20，我国自主研发的最新型隐形战斗机，自2016年中国航展上惊鸿一瞥后，就以优美的外形设计，和高态势感知、高机动性能吸粉无数。今年，歼-20已完成试验试飞后正式列装部队，它的加入，让人民空军朝着“空天一体 攻防兼备”的战略目标迈得更加坚实！

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用训练品牌牵引，用大项任务锤炼。今年，空军在实战化训练中，由“盯着自己练”向“盯着敌人练”，组训空间不断向海上、高原、夜间、电磁等多维度延伸，战斗力水平实现整体跃升。

2017年11月1日，“金头盔-2017”空军对抗空战竞赛考核拉开战幕。近百名飞行员云集大漠，鏖战云端。这次考核不仅首次增加多机近距空战，而且取消部分战机外挂和干扰限制，最大限度贴近实战！

2017年11月下旬，空军“红剑-2017”体系对抗同样在西北大漠燃起硝烟，演习首次由两个基地开展全要素实战化红蓝体系对抗，双方配属兵力包含空军所有兵种，几乎涵盖所有机型，严密谋局布势，展开激烈交锋。

空军“蓝盾”防空反导比武竞赛是空军地空导弹兵训练领域的至高荣誉。10月下旬，3枚导弹在大漠戈壁腾空而起，来自3个战区空军的6支低空导弹部队，围绕“进驻就打”“夜间紧急机动作战”等12个实战课目进行逐对厮杀，推动部队战斗力水平全面提升。

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与外军联演联训，既为建设世界一流空军注入活力和动力，也彰显出中国空军的形象和实力。今年，中国空军在“国际军事比赛-2017”框架下，于7月29日至8月12日承办“航空飞镖”“空降排”两项赛事，这是中国空军首次承办国际军事比赛，与外军同行在国内本场公开竞技，不仅促进了互相间的军事互信和训练交流，也彰显了大国空军维护地区利益与和平的实力和决心。

2017年11月12日，迪拜航展开幕。中国空军八一飞行表演队精彩亮相。这是八一飞行表演队第四次跨出国门在世界舞台上展示中国空军风采，同时也向海内外展现出更加开放自信务实的态度。

责任编辑：张建利