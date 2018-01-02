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毛振华控诉亚布力管委会：我在这里被欺负被愚弄

毛振华控诉亚布力管委会：我在这里被欺负被愚弄
2018年01月02日 10:30 新京报
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　　原标题：毛振华控诉亚布力管委会：我在这里被欺负被愚弄

　　1月2日消息，西藏德传投资管理有限公司董事长姜广策近日在微博上传了一段视频，视频中中诚信集团创始人、中国人民大学经济研究所所长毛振华控诉，在亚布力被欺负被愚弄。他表示，亚布力滑雪旅游度假区管理委员会来了之后，是亚布力最黑暗的日子。

责任编辑：霍宇昂

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