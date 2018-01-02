来源：政知圈微信公众号

原标题：6省份主要领导“连环”调整同日披露

政知圈（微信ID：wepolitics）的1月2日只有一个词来形容：忙。

同一天，官方披露了一连串的人事变动，对政知君来说真有些应接不暇。印象最最深刻的，便是5个省份二把手同日披露，而此番调整则涉及6个省份。

官方发布任命的消息有四个：

唐良智为重庆市代市长；

张国清为天津市代市长；

唐登杰为福建省代省长；

景俊海为吉林省代省长。

可能有人要问了，不是只有四个吗？

政知君学习了今天（1月2日）的《陕西新闻联播》，当天该省召开省委常委会，刚到任省委副书记的刘国中座次是这样的 ↓↓↓

熟知官场座次的都知道，省委书记胡和平居首，按座次刘国中排第二。

今天省里二把手的任免消息有两个看点：

其一，这是人事连环变动。

如天津市原市长王东峰调任河北省委书记后，张国清从重庆调到天津，先是接任市委副书记，今天正式成为代市长；而张国清原先的重庆市长一职，则由市委副书记唐良智接任。

如陕西省委书记娄勤俭调任江苏省委书记，接替已调任上海市委书记的李强之后，原省长胡和平接任陕西省委书记一职；原吉林省省长刘国中调任陕西省委副书记，空出来的职务由北京市委原副书记景俊海接任。

再如福建省委原书记尤权进入中央工作，原省长于伟国接任省委书记，双肩挑了两个月时间，现在唐登杰空降福建，接替省长一职。

其二，此次调整中，有两位老同行——张国清和唐登杰。两人都有企业经营管理经验，并且都曾在军工系统供职。

张国清先后待过两个企业：中国北方工业公司、中国兵器工业集团公司；唐登杰则先后待过四家企业，上海大众、上海汽车、上海电气、中国兵器装备集团公司。

政知君注意到，中国北方工业公司、中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司三家企业值得一说。

根据介绍，中国北方工业公司是由中国兵器工业集团公司（简称：兵工集团）和中国兵器装备集团公司（简称：兵装集团）按1：1股份比例联合控股的。

有意思的是，在若干年后，张国清成了中国兵器工业集团公司高管，而唐登杰成了中国兵器装备集团公司的主要领导。至少2011年至2013年，两人分别在两家企业工作，是实打实的同行。

巧的是，唐登杰履新福建的消息公布当天，媒体披露，“中国兵器装备集团公司”变更为“中国兵器装备集团有限公司”，从全民所有制企业变更为国有独资公司，注册资本为353亿元。

其实唐登杰在北京任职不过6年时间，此前长期在上海工作。这次南下任职，成了福建省改革开放40年以来第12任省长。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在这12任省长中，算上唐登杰，有5人是北京外放的。

起点最高的当属王兆国。这位团中央第一书记出身的官员，早在1984年担任中央办公厅主任，并于一年后兼任中央书记处书记，是胡耀邦时期的大管家。1987年才离开中南海，远赴地处东南沿海的福建任职。

有一人是从群团组织调出的，卢展工。他到福建之前，职务是全总副主席、书记处书记。

还有两人是从部委调出，一个是贺国强，当时离京的职务是化工部副部长；另一个，就是现在的唐登杰，职务是工信部副部长。

有意思的是，两人都是从部委副职，提任为一省省长。

随着唐登杰接棒，于伟国成了第6名转任省委书记的福建省省长，这里需要说明的是，6人中有两人转任的是其他省份的省委书记，一个是习近平，一个是贺国强。两人在若干年后都成了政治局常委。

在本省转任省委书记的，也有一人成了政治局常委：贾庆林。

其他两人是陈明义和卢展工。陈明义最后在省内退休，卢展工则到河南任职后，成了全国政协副主席。64岁的他在十九大时还继续当选中央委员。

责任编辑：桂强