中纪委官网新年第一天改版 这些思路你看出来没

来源：政知道微信公众号

原标题：中纪委官网“纪念日”，有些思路你看出来没

作为一个每天刷中央纪委官网的人，官网有什么风吹草动都得注意到，何况是改版这种大事儿。

2018年新年第一天，中央纪委官网全新改版正式上线，今天政知道（微信ID：upolitics）想说的就是这改版后的中央纪委官网，不得不说，网站并不是在原来基础上的修修补补，而是在思路上也发生一些变化。

中央纪委官网也发文说：“改版不仅是形式的变化，更是理念的重塑、观念的再造。”我们就来看一下官网是如何重塑、再造的。

十九大后的第一次改版

中央纪委官网是从2013年9月2日上线的，2015年1月1日，网站经过一年多的运行后首次改版并开通客户端，2016年1月1日，网站微信公众号上线。中央纪委官网公布的数据显示，4年多来，网站总访问量突破41亿次，客户端下载量超过450万次，微信公众号粉丝数突破210万。

在政知道（微信ID：upolitics）看来，1月1日对于中央纪委官网来说算是“纪念日”了，这次在这个“纪念日”上又添了一笔。我们了解一下这次改版的主要内容。

网站新版全新推出8个新栏目，包括“习近平总书记全面从严治党重要论述数据库”“新时代·新本领”“家书抵万金”“特型演员叙事”“博物馆时光”“‘四风’监督哨”“书单”等。

按照中央纪委官网的说法，这8个栏目是要“大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，展示新时代新气象，传播新知识新本领，聚焦监督执纪问责主责主业，弘扬中华优秀传统文化。”

同时，对原有品牌栏目进行调整升级，例如“审查调查”“巡视巡察”。

改版之后，网站共设有导航栏、头条头图、要闻、监督举报、党纪法规库、视频、公开课、图解图说、专题集粹、工作动态、互动交流、历史文化等14个板块，共65个栏目。

值得一说的是，“12388举报”“反腐败国际追逃追赃举报”“党风政风监督举报”的入口在首页集中显示，监督举报更方便。

新栏目请与周恩来有关的人

了解了概貌，我们再看一下细节。

最能反映官网改版思路的，应该是新推出的8个栏目。

第一个栏目是“习近平总书记全面从严治党重要论述数据库”，政知道（微信ID：upolitics）看了下，这个栏目内容有新开设的部分，也有综合了之前就有的部分，可以说，是一个新的整理思路，尽量以最全、最生动的方式整理相关内容并配有一些解读，是扎扎实实的“数据库”。

另外还有两个涉及到具体人的栏目，分别是“特型演员叙事”和“家书抵万金”。

“特型演员”从字面看是特殊造型演员，一般多指在影视剧扮演某位领导人的演员。该栏目推出的第一期是对周恩来特型演员孙维民的专访。一个背景是，今年是周恩来诞辰120周年。

△孙维民

孙维民是著名表演艺术家、国家一级演员，曾出演“周恩来在大连”等作品。他讲述了许多自己了解到的周恩来的故事，“参加万隆会议的时候，为了保护总理的安全，雇了很多保镖，但雇保镖是要给钱的，总理说不能为了我们的安危，花那么多钱所以要减少保安。”

“家书抵万金”的第一期刊登了谢觉哉致儿女的一封信。

谢觉哉是“延安五老”之一，著名的法学家、教育家。他的夫人是目前仍然在世为数不多的长征老红军王定国，曾多次受中央邀请参加重要活动。2012年1月21日，中共中央、国务院举行春节团拜会，时任中央政治局常委、中央书记处书记、国家副主席习近平牵着王定国老人的手一同参加。

谢觉哉这封给儿女的信写于1962年，信中说：“你们好些是大人了，应该懂得道理：一、看看自己，看看广大人民，作个比较。二、人民培养了你们，你们将来怎样报答人民，即学习好本事，能做个好的人民勤务员。”

这两个栏目都让人想起“不忘初心”的口号。

三个小官首次被这样曝光

我们前面说了监督举报的入口在首页更加明显，有一个新栏目也是关于监督的，就是“‘四风’监督哨”，政知道（微信ID：upolitics）注意到，已经发布了“‘四风’曝光台第1期”，曝光了3个干部违反中央八项规定精神的问题。

这三个干部级别都不高，分别是青海省海西州大柴旦矿区人民法院院长朱志杰、 湖南省株洲市石峰区卫计局原副局长易应良、酒钢集团公司工程建设管理部副部长张敬民，涉及的问题则非常典型，分别为违规公务接待、违规私车公养、违规操办婚庆事宜。

不同于此前的集中通报，这次的三个案例既有事例又有点评。

这次改版还有一个很大特点，就是涉猎更加广泛。

不知道有没有人注意到新开设的栏目有“新时代·新本领”，看栏目名称可能还不清楚具体会是哪些内容，但我们来看一下第一期的主题就立刻明白了。

第一期的标题是：见，所未见，中国“悟空”探索暗物质世纪谜题。是不是有点意外，这一期的主题是介绍暗物质探测卫星“悟空”，除了一篇很详细的采访了“悟空”背后的团队的文字内容，还有视频“神奇‘悟空’如何‘大海捞针’”，以及“微课堂”专栏“‘悟空’是怎样的神器？”

简直是要全方位无死角的让读者了解清楚“悟空”的方方面面。这一部分可以理解为是科普新技术、新知识，这应该是体现了官网说的要“传播新知识新本领”。

有“新”的还有“传统”的。

估计大家也看出来了，要说的是栏目“博物馆时光”。首期讲的是甲骨文，包括甲骨文的文字介绍和图片欣赏。

最后提一下的就是“书单”栏目，官网为大家推荐读物，目前是推荐了6本书，包括《自然辩证法》、《中国古典文心》、《人类的群星闪耀时》等。而且这个栏目也面向公众征稿，邀请大家写读书心得，官网会择优发布。

责任编辑：桂强