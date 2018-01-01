外媒：瑞士人不喜欢吃的“猪肉垃圾”或进入中国

原标题 外媒：瑞士人不喜欢吃的“猪肉垃圾”将有望进入中国

[环球时报驻德国特约记者 青木]“瑞士猪肉新年有望进入中国。”瑞士《现金报》1月1日报道称，2014年生效的中国-瑞士自由贸易协定规定，2018年，瑞士猪肉产品将出口到中国。为此，瑞士肉类行业已准备好将瑞士节日盛宴中看不到的猪肉“副产品”出口到中国。

瑞士肉类企业喜欢将瑞士人不喜欢吃的肉类“副产品”，比如猪蹄、猪头、猪内脏等。这些产品此前大多被瑞士企业加工成动物饲料。不少瑞士媒体称它们是“猪肉垃圾”。“但对于中国人来说是美味的佳肴”，《现金报》称。瑞士联邦农业部的信息显示，目前为止，瑞士还没有直接把肉类出口到中国。以前，瑞士出口到中国的肉类都是进入第三方，比如德国肉类企业出口到中国，且数量较小。

报道称，前几年中国方面曾拒绝进口瑞士猪肉，理由是瑞士肉类企业缺乏猪肉生产、加工、包装、深度冷度到运输等整个链条的控制。为此，瑞士相关企业进行认真学习和改进。他们认为，现在已经达到中国的要求。瑞士著名肉制品生产商Micarna每年屠宰72.2万头猪，占瑞士猪肉加工的27%。该公司发言人菲斯特表示，现在他们已经收到了来自中国的不少询问，“主要的需求是猪蹄、猪耳朵、五花肉和排骨等。”另一家肉制品公司瑞士努特里法罗公司此前已投资2000万瑞郎在瑞士西北部索洛图恩州修建新厂房，专门生产冷冻的块状肉和屠宰“副产品”，现也已准备好直接把猪蹄等产品出口到中国。该公司预计，新业务将给公司增加50个就业机会。

但要进入中国市场，还需要中国发给经营许可证。按照自贸协定，中国方面有权作出决定。瑞士联邦农业部透露，中国方面去年10月底，已对瑞士7家有意向中国出口的瑞士肉类加工厂进行摸底考察。瑞士企业表示，预计中方2018年第一季度会做出决定。不过，瑞士向中国出口猪肉产品，在欧洲面临的竞争也非常激烈。欧盟委员会此前称，欧盟出口到第三国的猪肉当中，约40%销往中国。其中，德国、西班牙等国最多。而这些国家出口的猪肉产品，所谓的“猪肉垃圾”也占大比率。此类猪肉“副产品”利润非常高，如1公斤猪蹄在西欧卖0.15欧元，卖给中国可以达到0.6欧元（约合人民币5元）左右。

责任编辑：张岩