最高法：张文中顾雏军再审案合议庭成员确定

原标题 最高法：张文中、顾雏军再审案合议庭成员确定
新华社北京1月3日消息，最高人民法院提审的原审被告人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金案和原审被告人顾雏军虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金案合议庭已经组成。
张文中再审案，审判长为最高人民法院党组成员、审判委员会委员孙华璞。合议庭成员分别为最高人民法院审判委员会委员、审判监督庭庭长夏道虎，审判监督庭审判员齐素、董朝阳、周庆。邓亮担任法官助理，刘牧骅担任书记员。
顾雏军再审案，审判长为最高人民法院审判委员会专职委员、刑二庭庭长、第一巡回法庭主审法官裴显鼎。合议庭成员分别为审判委员会委员、民事审判第四庭庭长、第一巡回法庭副庭长、主审法官张勇健，审判监督庭副庭长、第一巡回法庭主审法官罗智勇，第一巡回法庭主审法官司明灯、刘艾涛。石冰担任法官助理，张燕清担任书记员。
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