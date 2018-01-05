这个令国人愤怒的凶杀案破了 凶手是十六岁少女

昨天，这起枪击案的凶手被警方抓获，凶手竟是一名16岁的未成年非裔女生。

据海外网报道，去年11月9日，王如鑫从位于田纳西州的家中出门，到家门口附近取回垃圾桶时，被人开枪射击，腹部、腿部均中枪，送医途中不治身亡。事发后有目击者称，看见有几名青少年从案发地点逃走。

当地时间1月3日，美国田纳西州纳什维尔警察局宣布，开枪嫌犯为16岁的非裔少女，她目前已被逮捕，并以刑事凶杀罪被起诉。

▲16岁的女性凶嫌布朗（美国中文网）

经过调查，警方锁定了布朗，并在1月3日将其逮捕归案。不过布朗被捕后拒绝说明，因此案发详情暂时不明。

据王如鑫的儿子王云向华文媒体表示，之前警察曾提到凶嫌可能是因为抢劫行凶，不过具体动机仍不清楚。王云说，父亲出门取垃圾桶时，随身带着银行卡、钱与手机，但事发后，目前仅知手机还在，其他现金等证物仍在警方处，所以并不了解是否短少。

警方之前的推测是王如鑫可能在遇到这群青少年抢劫时，因为不懂英文而搞不清楚状况，其中有人要强行抢走财物时，王如鑫反抗，而导致劫匪开枪。

王云表示，在父亲去世后，他尝试着重新过回正常的生活，但母亲在父亲去世后身体一直抱恙，直到现在都会时常做噩梦。之后母子两人搬离这栋才住了一个多月的新居。

王云说：“我尝试让他们享受退休生活，我想带他们全球旅行，但我怎么也没有料到，事情最后会变成这样。”

王如鑫的遗体火葬后于去年12月初，已经由王云的姐姐带回北京安葬。

来源：海外网、美国中文网

责任编辑：刘德宾 SN222