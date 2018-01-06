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武汉铁路局发公告 这14趟列车1月6日临时停运

武汉铁路局发公告 这14趟列车1月6日临时停运
2018年01月06日 11:01 新浪综合
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　　来源：武汉铁路局微博　

　　#公告#[中国铁路武汉局集团有限公司关于2018年1月6日部分旅客列车临时停运的公告（十六）]

　　1、2018年1月6日成都东开D954/1次停运。

　　2、2018年1月6日成都东开D2224/1次停运。

　　3、2018年1月6日成都东开D2264/1次停运。

　　4、2018年1月6日成都东开D2244/1次停运。

　　5、2018年1月6日重庆北开D2218/5次停运。

　　6、2018年1月6日重庆北开D2214/1次停运。

　　7、2018年1月6日重庆北开D2248/5次停运。

　　8、2018年1月6日上海开D952/3次停运；

　　9、2018年1月6日杭州东开D2222/3次停运；

　　10、2018年1月6日杭州东开D2262/3次停运；

　　11、2018年1月6日上海虹桥开D2212/3次停运；

　　12、2018年1月6日上海虹桥开D2216/7次停运；

　　13、2018年1月6日杭州东开D2246/7次停运。

　　14、2018年1月6日福州开D2242/3次停运。

　　具体详情请登陆WWW.12306.CN网站查询，如有变化请以车站当日公告为准。

　　点击进入专题

责任编辑：张玉

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