武汉铁路局发公告 这14趟列车1月6日临时停运

来源：武汉铁路局微博
#公告#[中国铁路武汉局集团有限公司关于2018年1月6日部分旅客列车临时停运的公告（十六）]
1、2018年1月6日成都东开D954/1次停运。
2、2018年1月6日成都东开D2224/1次停运。
3、2018年1月6日成都东开D2264/1次停运。
4、2018年1月6日成都东开D2244/1次停运。
5、2018年1月6日重庆北开D2218/5次停运。
6、2018年1月6日重庆北开D2214/1次停运。
7、2018年1月6日重庆北开D2248/5次停运。
8、2018年1月6日上海开D952/3次停运；
9、2018年1月6日杭州东开D2222/3次停运；
10、2018年1月6日杭州东开D2262/3次停运；
11、2018年1月6日上海虹桥开D2212/3次停运；
12、2018年1月6日上海虹桥开D2216/7次停运；
13、2018年1月6日杭州东开D2246/7次停运。
14、2018年1月6日福州开D2242/3次停运。
具体详情请登陆WWW.12306.CN网站查询，如有变化请以车站当日公告为准。
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