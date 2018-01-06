人民网评：把舆情防控摆在第一位的雪乡 想干什么

原标题：人民网评：雪乡应把重视游客诉求和提升服务品质放在第一位

秦宁

据报道，1月5日下午，黑龙江大海林重点国有林管理局在雪乡景区会议室召开会议，落实总局旅游整顿工作会议精神。会议指出，近期亚布力事件、雪乡负面舆情等持续发酵，“要将舆情防控工作摆在第一位对待，要认真总结好此次舆情处置的经验教训，第一时间发现问题，第一时间处置到位，防止类似事件再次发生。”

“要将舆情防控工作摆在第一位对待”，在雪乡事件尚未尘埃落定时，大海林重点国有林管理局的这番总结，让人错愕不已。有网友称：“这是要解决问题还是解决人？”诚如斯言，面对负面，一些地方往往不先解决人提出的问题，先解决提出问题的人。大海林重点国有林管理局是不是也奉行这一逻辑？

舆情防控，既防又控，遇事是能瞒就瞒，能捂就捂，能堵就堵。新媒介时代，舆情真能防控？不解决问题，先应付舆情，甚至视舆情为洪水猛兽，恐怕只会适得其反。即便能蒙蔽一时侥幸过关，难免击鼓传花，终至积重难返。

习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上强调，“领导干部要增强同媒体打交道的能力，善于运用媒体宣讲政策主张、了解社情民意、发现矛盾问题、引导社会情绪、动员人民群众、推动实际工作。”显而易见，发现矛盾问题和推动实际工作，就是指发现问题、解决问题。第一时间防控舆情，是害怕舆情发酵，引来上级究责，这样的思维方式不是与总书记的要求背道而驰吗？这不是本末倒置吗？这种做法不是讳疾忌医吗？

出现舆情不可怕，以此次雪乡事件为例，游客的痛陈，恰恰指出监管的缺席和工作的不足。以此为契机，解决问题，改进工作才是唯一正确选择。正如总书记在网信工作座谈会上所强调的，“积极回应网民关切、解疑释惑”“对怨气怨言要及时化解”“了解群众、贴近群众、为群众排忧解难”。如果防控舆情，还谈什么接受监督？

应该说，面对网贴《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了！》所反映的相关情况，大海林重点国有林管理局快速反应，并给出处理结果，值得肯定。但经此风波，却把“舆情防控工作摆在第一位对待”，显然是跑偏了。这种思维很可怕，再联系到大海林重点国有林管理局相关负责人此前称网贴反应的情况“只是个案”，更是让人忧从中来。

雪乡宰客真只是个案？这几年无论媒体还是网友都不止一次披露过雪乡宰客案例，去年有媒体报道，揭“雪乡两日游”诈客套路：强制消费不交钱就甩客。退一万步说，即便宰客是个案也不可掉以轻心，简简单单把个案当成孤立现象，所谓积羽沉舟，一旦轻描淡写，抱着无所谓的心态，个案势必越来越多，不堪收拾。从把防控舆情放首位到“只是个案”，这是偶然吗？不值得追问吗？

把舆情防控放首位，雪乡这是要干什么？游客需要答案。但愿相关部门真正汲取教训，老实整改，认真反思，彻底革新。真正增强旅游从业人员及经营业户服务意识，人性化、亲情化、规范化做好旅游服务工作，中国雪乡的明天才能变好，否则必然加重自身危机，也带给公众二次伤害。

责任编辑：刘德宾 SN222