长江口两船碰撞事故现场打捞起一具落水人员遗体

原标题：（社会）长江口两船碰撞事故搜救现场打捞起一具落水人员遗体
新华社北京1月8日电（记者赵文君）记者8日从交通运输部获悉，在长江口两船碰撞事故搜救现场，“东海救117”轮在事发水域发现并打捞起1具落水人员遗体，初步判断为“桑吉”轮遇险船员，后续将按照相关程序做好身份确认和移交工作。
交通运输部正全力组织开展搜救工作，进一步扩大搜寻范围。现场指挥船“海巡01”轮，组织13艘搜救船舶以“桑吉”轮为搜寻基点，在900平方米海里范围内开展不间断搜寻。
6日20时许，巴拿马籍油船“桑吉”轮与中国香港籍散货船“长峰水晶”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞，导致“桑吉”轮全船失火。
目前，事发水域海况较差，有雨，西北风7至8级，浪高3米，“桑吉”轮仍在燃烧中，对“桑吉”轮的火势监测和遇险人员的搜救工作仍在进行中。上海打捞局已派出“华吉”轮，携带防护服、防护面具以及气体检测设备赶往现场参与搜救工作。“长峰水晶”轮已于8日上午恢复航行，在“东海救118”轮的护航下驶往舟山。（完）
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