山东副省长季缃绮被终止人大代表资格

来源：山东人大网
原标题：山东省人民代表大会常务委员会公告（第227号）
东营市人大常委会决定接受季缃绮辞去山东省第十二届人民代表大会代表职务。依照代表法的有关规定，季缃绮的代表资格终止。
现在，山东省第十二届人民代表大会实有代表915人。
特此公告。
山东省人民代表大会常务委员会
2018年1月9日
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 19岁学生被重奖80万 直接认定副高职称
- 【 军事 】 中国歼20B疑新年首飞 或换矢量喷管
- 【 财经 】 铁娘子才能嫁创业者？甘薇到小马奔腾
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 跑男团为王祖蓝庆生 鹿晗关晓彤同框
- 【 科技 】 微信:不会看用户微信 也不留存聊天记...
- 【 教育 】 “浙大爱情报告”：另类大学报考指南
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有