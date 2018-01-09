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山东副省长季缃绮被终止人大代表资格

山东副省长季缃绮被终止人大代表资格
2018年01月09日 09:54 政府网站
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　　来源：山东人大网

　　原标题：山东省人民代表大会常务委员会公告（第227号）

　　东营市人大常委会决定接受季缃绮辞去山东省第十二届人民代表大会代表职务。依照代表法的有关规定，季缃绮的代表资格终止。

　　现在，山东省第十二届人民代表大会实有代表915人。

　　特此公告。

　　山东省人民代表大会常务委员会

　　2018年1月9日

责任编辑：桂强

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