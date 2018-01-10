毛泽东侄女毛小青：红二代身份没必要不承认(图)

原标题：毛泽东侄女毛小青：红二代身份没必要不承认

毛小青参加活动时的照片（摄影/李文静）

[记者/刘姝蓉]毛小青是毛泽东堂兄毛泽连的女儿，毛泽连是毛泽东排行老九的堂弟。1954年出生在韶山的毛小青，为人所知的头衔则是“毛家首商”。1996 年，毛小青在北京开了第一家“毛小青美食城”。不过，她更“看中”的一个头衔则是“北京红色伟业党总支书记”。2011年，作为中共流动党员的她在创办红色伟业公司后成立了党支部，现在已经发展了8个。

日前，大白新闻（微信ID：dabaixinwen）在北京锦绣潇湘社会工作服务中心见到了毛小青。谈起“红二代”这个“标签”，毛小青称，在思想上、人品上，我们对自己的要求应该是和前辈们一样的。前辈传承下来的精神是“红色”是不变的，我们也没必要不承认。

致力非公党建：一开始没“名分”，一直“打游击”

毛小青是毛泽东的堂侄女，堂弟毛泽连的女儿，1954年出生在韶山，为人所知的头衔则是“毛家首商”。1996 年，毛小青在北京开了第一家“毛小青美食城”。同时，她还兼任红色伟业文化传播有限公司董事长、毛小青红星韶膳国际餐饮养生会馆董事长、红色伟业爱国主义教育基地专项基金执行主任、毛泽东诗词研究会理事、中国红色文化联合会会长、毛泽东养生饮食文化研究会副秘书长。

作为毛泽东养生饮食文化研究会副会长，她极力推介以湖南韶山地域饮食风俗为底蕴、以毛泽东的个人饮食习惯为特色风格的家常风味湘菜———“毛家菜”。2007年12 月25 日，在毛泽东诞辰114 周年纪念日这个特殊日子，“毛小青红星韶膳国际养生会馆”在北京南郊农场的红星集体农庄开馆。

据了解，作为商人的毛小青还致力于企业的非公党建。“党建是我一直想做的事情，作为民营企业的经营者，当时公司里有很多流动党员。2007年底，我就开始着手计划成立公司的党支部。一开始我们没有‘名分’，可以算是‘打游击’。但是我们还是自发的成立了临时的党支部，任命了书记和其他干部职务，平日还会组织学习党史党章。”毛小青向大白新闻介绍道。

2011年，作为中共流动党员的她在创办红色伟业公司后，在公司成立了党支部，现在已经发展有8个党支部了。“我们平日里常会做一些有关开国领袖们的红色图片展览，并配有讲解员，这些都是免费的。这件事情我从2007年就开始在做了，到现在已经整整十年了。来参观展览的最小的有学前班的小孩子，也有大学生，目前累积已经有500万人次观看了我们举办的红色图片展，”她说。

“毛主席建立了中国农村第一个党支部”

1925年6月，毛泽东同志在家乡韶山亲手创建了中国农村最早的党支部之一——中共韶山特别支部，并亲自指导该支部开展了英勇顽强的革命斗争。现如今，作为湖南省驻京单位党委委员、北京红色伟业党总支书记的毛小青在谈及此事时表示：“毛主席建立了中国农村第一个党支部，为共产党最后取得革命的胜利打下了基础。那时我的父亲才12岁，是主席的‘小跟班’，当通讯员跑前跑后、站岗放哨。”

“1927年，毛主席离开韶山后，我父亲就跟着其他的党员打游击。他16岁时做地下工作，夜间送信的过程中为逃避敌人追捕，匆忙中左眼被树杈扎伤了。” 毛泽连忍着剧痛跌跌撞撞跑回家，那时候“白色恐怖”，为躲避敌人不敢出去治疗，左眼严重发炎导致失明。后来炎症继续蔓延，不到20岁他就不幸双目失明了。

据毛小青介绍，失明后的父亲依然做了大量的革命工作，就在蒋介石要挖掉韶山毛家祖坟时，父亲联络乡亲成功地保护住了毛家的祖脉基业。

“1949年开国大典前夕，伯父得知我父亲双目失明，便派人把他接到北京，想让父亲参加开国大典。但是很遗憾，因为当时交通不方便，父亲没有赶上参加，这也是伯父和父亲共同的遗憾。”到了北京后，毛泽东拉着堂弟聊了几天几夜，仔细询问了亲人和老乡为革命牺牲的情况，还送他去医院治疗。医院经过检查决定为他挖去左眼球以免炎症继续伤身。

1959年夏天，毛泽东回到阔别已久的家乡韶山时曾留下了一张人们熟悉而又珍贵的照片。当时，毛泽东欣喜地看到了家乡的巨变，看到了解放初还孤身一人的堂弟毛泽连如今已是儿女绕膝，他高兴地抚摸着一个小姑娘的头，一边和乡亲们共话离情。这个只有6岁的小女孩，就是毛小青。

公开资料显示，毛家“泽”字辈总共10男1女，惟一的女性是23岁当游击队队长时牺牲的毛泽建，也是毛家第一位为革命牺牲的亲人。毛小青的父亲毛泽连是排行第九的堂弟。解放后，只剩下毛泽东、毛泽连、毛泽青、毛泽荣几兄弟。1995年，毛泽连病逝在韶山，享年82岁。

“红二代身份没必要不承认”

毛小青介绍称，从1949年到1960年，毛泽东每年都要从自己的稿费中寄300元钱，接济毛泽连一家的生活。她在一篇自述文章中写道：“父亲告诉我，伯父强调毛家人不要给政府添麻烦，身为国家主席的伯父要严格要求自己的亲人。这样，爸爸放弃了应该享受的待遇申请。伯父每年从他自己的工资收入中支出300元，接济自己双目失明、不便生活的老弟。而父亲则常常将伯父寄来的钱，分送给其他困难的乡亲，在韶山乡间崎岖曲折的山路上，我坚强的父亲常常跌得头破血流、伤痕累累。”

“这些年，这些贪官只往金钱看，忘了自己党员的身份。这些贪官曾经也是很优秀的、很有才华的，不然他们不会做到这个位置上，但是他们放松了党的教育。”说起现在的官员腐败现象，毛小青感叹道。

对于“红二代”这个“标签”，毛小青称，自己的姐姐李讷曾经说过：“我们只不过是普通的干部、党员而已。”在思想上、人品上，我们对自己的要求应该是和前辈们一样的。前辈传承下来的精神是“红色”是不变的，我们也没必要不承认。[部分资料来源：湘潮、长沙晚报、中国共产党新闻网等]

责任编辑：张玉