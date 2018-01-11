朱德元帅之孙为何在央视节目上当众哭了？

来源：观海解局

原标题：朱德元帅之孙为何当众哭了？

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）央视全新节目《谢谢了，我的家》于1月6日首播，开国元帅朱德之孙朱和平少将作为嘉宾现身，并分享了爷爷留下的一本家庭账册。

看法新闻记者注意到，朱和平近年来一直关注家风、传统建设。他认为家风家教特别重要，尤其是对一些家族性腐败的人来说，一个家长出问题，害了全家。

（朱和平与爷爷奶奶）

朱德去世时，穿的还是旧衣服

《谢谢了，我的家》首播共有四位嘉宾现身，分别是朱德之孙朱和平、汪曾祺之子汪朗、鲁迅之孙周令飞、边防军人张旭蕾。

提起朱德元帅，首先想到的就是他为建国立下的赫赫战功，那么这位开国元勋的家教是什么样的？据悉，朱德家的传家之言是非常朴实的八个字———“立德树人，勤俭持家”。虽然生活在中南海，可朱家的后代和人民群众的生活并无两样。

朱和平在节目中披露，爷爷仅有两身较为好的外衣，但也只是参加重要国事活动或外出时才穿。他一回到家里，便会换上旧衣服。而后者早已洗得发白，并且领口和袖口都打了补丁。

甚至当朱德去世时，家人竟然找不到什么新衣服，以至于他外面穿着那件参加外事活动时所用的中山装，内里都是打着补丁的衣服，离开了人间。

这背后是朱总司令为了减轻国家负担，三次主动降薪：1957年降为579.5元，1959年降到460元，1960年以后降到404.8元。

在节目现场，朱和平还把朱家的账本带到了录制现场。原来，一向勤俭节约的朱德，对钱的用处非常看重，为此还建立了账本，把整个家庭的一分一毛记得清清楚楚，买肥皂、买煤、买鞋油等等，事无巨细。

而个人的那本存折，在他交完人生最后一笔党费——两万余元后，一切归了零。谈到此处，不仅现场观众纷纷动容，朱和平也禁不住红了眼圈，用手轻拭眼角的泪水。

朱和平说，虽然爷爷没有给我们留下什么物质上的东西，但他给我们留下了一笔精神遗产。

批家族式腐败：害了全家人

出生于1952年10月的朱和平近年来一直关注家风、传统建设。2016年6月底，他还曾登上央视的另一档节目《开讲啦》，讲述朱德留下的家风、家训和家规。

2017年年初，朱和平在接受看法新闻记者采访时表示，家风和家教在中国的意义特别重要，不仅仅是对孩子有教育意义，对成年人仍然有启迪和思考。他还以目前查处的家族式腐败官员为例，强调了家风的重要性。

特别是十八大以后，全面从严治党的过程中发现了一些家族性腐败的人，说明一个家长出问题，影响的不是一个人，而是一家人，不仅害了社会，还害了全家。

（朱和平）

家风除了社会功能、思想和文化功能，还有一个非常显著的特点，具有传承性。比如朱家的家风“立德树人、勤俭持家”，其中勤俭持家是祖祖代代传承下来的。祖上是农民，虽然现在朱家后代不是农民了，但勤俭持家还是需要有一种新的方式往下传。

“我们国家富裕了以后，还要不要保持我们中国人民勤劳节俭这个优秀的传统？我认为还是需要的。”

中纪委开设专栏讲家风

朱和平对于良好家风的推崇，也得到了中纪委的肯定。早在2015年5月，中纪委网站就推出“中国传统中的家规”专栏，并称“家规”是治家教子、修身处世的重要载体，是中华民族传统文化的重要内容。

2016年6月，中纪委曾发文称，家风决定家业成败，也进一步影响党风政风。从十八大以来查处的一大批“老虎”、“苍蝇”的违纪违法事实来看，个人道德败坏、家庭怙贪助贪的案件占比不小。

究其原因，除了自身理想信念的失守外，另一个重要方面就是家规不正、家风涣散，既不能严以修身，更不能严以治家，从而走上了违法犯罪的道路。

（主持人敬一丹）

其还曾梳理“从政道路上的九大陷阱”，其中首当其冲的便是“通过向领导干部身边人、近亲属或情人迂回行贿”。文章疾呼：别被老板“朋友”用轿子抬着送上法庭……

看法新闻记者注意到，2017年3月起，中纪委网站公开征文并开设专栏——“我的家风家教故事”。

此外，多位革命先辈的好家风也得到弘扬。例如周恩来曾定下“十条家规”，不许请客送礼；陈云夫人坚持骑自行车上下班，从不搭乘陈云的汽车；罗荣桓在弥留之际嘱咐爱人，“我死以后，分给我的房子不要再住了，不要特殊”……

不允许亲属“沾光”，是老一辈革命家的硬家规、好家风。

责任编辑：张建利