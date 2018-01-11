央视曝光的歼20飞行员来头不小 外公曾是空战王牌

来源：观海解局

原标题：又一名歼-20飞行员曝光，其外公为战斗英雄

法制晚报•看法新闻（记者 李文姬 编辑 岳三猛）1月10日，央视披露，新年度开训以来，中国空军列装的歼-20、运-20、歼-16、歼-10C和轰-6K等新型战机开展了高难课目训练。其中，“80后”飞行员陈浏驾驶歼-20投入训练。

看法新闻记者注意到，2017年朱日和大阅兵时，陈浏驾驶的还是歼-16。“感恩新时代，我和战友们飞上了最新型战机歼-20。”陈浏说。

记者从权威人士处得知，这名80后生于空军世家，其祖父正是原北京军区空军司令员、空军战斗英雄、抗美援朝空战王牌刘玉堤中将。刘玉堤在抗美援朝作战期间击落击伤敌机8 架的重大战果，被授予“一级战斗英雄”称号。

“我们的工作就像游戏内测员”

去年7月30日，中国人民解放军以一场气势磅礴的沙场阅兵庆祝90岁生日，朱日和训练基地参加实战化训练的三军将士沙场列阵，以战斗姿态接受检阅。驾驶歼-16的陈浏就是其中一员。

今年1月初，在央视一档节目中，陈浏再次现身，并谈到自己的工作。他打了个比喻：“我们现在工作测试这款飞机，就像游戏内测员，发现一些飞机的问题和bug，完了把这些bug和问题反映给厂家，让厂家对这个新问题进行优化和改进，然后我们再发现一些飞机的优点和好的方面写成攻略，给其他部队飞行员可以更好更快地掌握这些飞机”。

陈浏的搭档飞行员白龙也解释道，跃升、俯冲、半滚筋斗，半筋斗翻转，大载荷机动，这些都是在平时训练中经常用到的动作，而其实他们担负的任务主要是对飞机的战术性能进行一些测试。

而就在1月10日央视的报道中，陈浏上文提到的测试机型也终于得到曝光——歼-20。报道称，空军某机场，“80后”飞行员陈浏驾驶中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20，滑进跑道，加力起飞，与歼-16、歼-10C等多型战机开展战术背景下的空战训练。

陈浏在节目中表示，“感恩新时代，我和战友们飞上了最新型战机歼-20。奋飞新时代，我和战友们正迎来练兵备战的春天。要牢记军人誓词，提高胜战本领，时刻准备战斗，忠实履行使命。”

克服紧张心理，他顺利单飞

《中国空军》杂志曾经报道过陈浏飞行事业上的第一次大考——单飞，而这次作为教员的经历对他后来成为一名优秀教官有着深远的影响。

课目虽然是起落航线，但就是这平时飞了无数遍的起落航线那天却略显陌生，平时熟悉的动作也有些生疏。陈浏不自觉地握紧了操纵杆，全身的肌肉紧绷，飞行姿态也没有平时保持得那么稳定，动作调整有点硬。这一串串细微的变化，并没有逃过教官的眼睛。

不要有心事，专心飞行。不就是一个单飞考核吗，坦然面对……”耳机里传来教官的安慰，陈浏心头那股莫名的感觉舒缓开来。帮助学员克服紧张心理、树立自信心，这是很多教官经常采用的办法。如果教官一味呵斥、责怪，不仅事与愿违，甚至危及飞行安全。

（陈浏外公刘玉堤）

在教官的鼓励下，陈浏克服紧张心理与无绪的担忧，放开手脚去飞行，整个人也放松了不少，蹬舵、带杆都恢复了往日的自信。第二天的单飞考核十分顺利，陈浏拿到了翱翔蓝天最关键的“通关文牒”。

“教官不仅教技术、教方法，也得倾注人文关怀。平时在训练和生活上，应该就像兄长一样，处处透着关心与爱护。”后来身为教官的陈浏，直到自己带教新员时，才发现自己身上竟然有当年教官的影子。

其外公为空军一级战斗英雄

看法新闻记者从权威人士处得知，除了歼-20飞行员，陈浏还有一个身份，那就是原北京军区副司令员、北京军区空军司令员、空军战斗英雄、抗美援朝空战王牌刘玉堤空军中将的外孙。

刘玉堤在抗美援朝作战期间，先后取得了击落击伤敌机8 架的重大战果，并创造了一次空战击落敌机4架的战绩，成为空军空战中的范例，被空军政治部授予“一级战斗英雄”称号，荣立特等功、一等功各一次，并获朝鲜民主主义共和国二级国旗勋章。1988年被授予空军中将军衔。

（刘玉堤）

刘玉堤是河北省沧县人，1938年10月参加八路军，1939年5月加入中国共产党。抗日战争时期，他历任战士、班长、参谋等职，参加了“百团大战”、黄土岭、反“扫荡”等战役战斗。解放战争时期，他历任飞行学员、教员等职，成为我军首批战斗机飞行员。

新中国成立后，他历任飞行中队长、大队长、师射击主任、团长、副师长、师长、副军长、军长、北京军区空军司令员等职，参加了抗美援朝，为部队革命化、现代化、正规化建设作出了贡献。

2015年02月17日5时，刘玉堤因病在北京逝世，享年92岁。在弥留之际，刘玉堤身体已极度虚弱，已无法用语言表达意思，但用极强的意志，忍着强烈的病痛，用颤巍巍的手给空军原司令员马晓天写下自己最后的心愿：“大大发展轰战机。”

责任编辑：张建利