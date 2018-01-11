杨玉平被撤销江西宜春副市长职务(图/简历)

原标题：杨玉平被撤销江西宜春市副市长职务

杨玉平 资料图

信息日报江西政读获悉，1月10日，宜春市四届人大常委会举行第十次会议。会议表决通过了市监察委员会副主任、委员提名人选。王晓娜、孙启华、康健被任命为市监察委员会副主任，刘璇、朱劭武、郑法才、李晖、陶宇被任命为市监察委员会委员。

会议还表决通过了关于撤销杨玉平宜春市人民政府副市长职务的决定。

杨玉平简历

杨玉平，男，汉族，江西南昌人，1964年1月出生，1984年8月参加工作，大学学历。

1981.09——1984.08 江西省宜春师专物理专业学习

1984.08——1987.07 江西省清江县团委干部

1987.07——1990.06 江西省樟树市委办干部

1990.06——1995.01 江西省樟树市委办副科级秘书

1995.01——1995.12 江西省樟树市洋湖乡党委副书记、乡长

1995.12——1997.04 江西省樟树市观上乡党委书记（期间：1994.09——1996.12中央学校函授学院经济管理专业学习，1996.09——1996.12江西省宜春市地委学校青干班学习）

1997.04——1997.08 江西省樟树市洋湖乡党委书记

1997.08——2000.12 江西省樟树市委常委、宣传部长

2000.12——2002.03 江西省铜鼓县委常委、副县长

2002.03——2002.11 江西省万载县委常委、副县长

2002.11——2004.09 江西省万载县委副书记（期间：2001.09——2003.07中国社会科学院研究生院政治系行政管理专业学习，2003.09——2004.01江西省委党校第23期青干班学习）

2004.09——2009.10 江西省铜鼓县委副书记、县长

2009.10——2010.01 江西省高安市委副书记、代市长

2010.01——2011.05 江西省高安市委副书记、市长

2011.05——2016.07 江西省丰城市委书记

2016.07——2016.10 江西省宜春市人民政府党组成员

2016.10——2018.01江西省宜春市人民政府党组成员、副市长（简历来源：宜春市人民政府官网）

来源：微信公众号“江西政读”

责任编辑：张玉