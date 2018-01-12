揭秘保卫党中央的警卫部队 叶剑英为何叫它钢盔团

来源：观海解局

原标题：揭秘保卫党中央、中央军委的警卫部队

法制晚报·看法新闻（记者 李文姬 编辑 岳三猛）1月11日，军报刊发报道，披露了保卫党中央、中央军委的北京卫戍区某警卫团。

看法新闻记者注意到，从井冈山到宝塔山，从西柏坡到北京城，这支警卫团正是曾被叶剑英元帅誉为保护首脑机关“脑壳”的“钢盔团”。

“钢盔护卫的是‘中枢神经’，彰显的是对党绝对忠诚。对于这支从炮火硝烟中走来的英雄部队，忠诚就是传家宝，就是命根子。”关于“钢盔”文化的理解，团政委朱威明谈到。

（该团举行歌咏比赛）

叶剑英将之誉为“钢盔团”

军报这篇题为《“钢盔”背后风物长——北京卫戍区某警卫团加强军营特色文化建设纪实》的报道刊发在长征副刊上。文章称，近年来，北京卫戍区某警卫团始终紧盯使命任务，着力打造“钢盔”文化品牌，确保了党的十九大等重大警卫专项勤务的圆满完成。

1928年5月，毛泽东、朱德亲手缔造了该团所属警卫部队前身——中国工农革命军第四军军部特务连。自诞生之日起，他们就担负了保卫党中央、中央军委的神圣使命，涌现出“全心全意为人民服务”的光辉典范张思德、一级战斗英雄贺福祥、保卫英雄陈少先等大批英模典型。

（张思德）

1934年，中央警卫团划归中央军委领导，由叶剑英分管。当时警卫团的同志们大都是从战斗部队中抽调下来的，大家普遍觉得在后方当警卫兵不如到前方和敌人厮杀带劲。因此，当时整个警卫团的同志们都安定不下心来。

叶剑英了解到这个情况后，立即召开了全团大会，他在大会上提高嗓门大声问：“中央警卫团不应叫警卫团，应改名叫钢盔团。”大家一听他这话立即懵了，搞不懂他这话是啥意思。

接着，叶剑英缓缓解释说：“钢盔是干什么的？钢盔是保护脑袋的，中央警卫团是保护党的脑袋——党中央的，所以应该叫它钢盔团，你们说对不对？”听叶剑英这么一说，大家才恍然大悟。

叶剑英接着追问：“人没脑袋行不？”战士们回答：“不行！”叶剑英接着问：“你们都是英雄好汉，上前线能杀死几百个鬼子，但是没有党中央的领导，我们能把鬼子打出去么？”

“我们虽然不到前线杀鬼子了，但我们能保护党中央指挥全国人民打鬼子，你们说警卫团重要不重要？”叶剑英大声问到。“重要！”战士们又异口同声地回答道。

自此，“钢盔”精神成为这支部队的闪亮名片。

遇到失火，他们敢冲入火海救人

面对急难险重任务，“钢盔团”可以说个个争当先锋、敢打头阵。一茬茬官兵在氛围中长期浸染，浑身透出一种虎狼气。近年来，该团涌现出大批思战、谋战、善战的“钢盔卫士”。

去年6月，某警卫目标家属楼失火，领班员毛亮亮第一时间冲入火海，救出2名被困人员，而后又配合赶来的消防队一起扑灭了大火。

据记者了解，这个团常年担负首都重要警卫目标勤务，每年受领完成临时警卫任务上千起。一天下午，大风夹杂暴雨袭击着整个北京城。正在京西宾馆东大门执勤的哨兵童叶红警惕地观察着周围的情况。突然一阵狂风肆虐，一个粗树枝重重地砸在了哨楼上。童叶红来不及躲闪，摔在了地上，胳膊和腿摔破了，背部被玻璃扎伤了，血直往外流。

传达室的王师傅见此情景，赶快跑出来。在王师傅的帮助下，童叶红慢慢爬出了岗亭。王师傅关心地说：“你的伤势很重。我送你去医务室缝治伤口。”“谢谢您的好意！我正在执勤，不能离开哨位。哨上的电话坏了，麻烦您给连队打个电话。”王师傅没想到这个时候了，童叶红还一口回绝了自己的好意。

就这样，直到5分钟后连队派来替换哨兵，童叶红咬牙忍痛，仍立在哨位上一动不动。脚下的地面上，鲜血染红了一大片……给童叶红包扎伤口的老医生心疼地说：“你这孩子真犟！”

有官兵16年扎根“偏远小”点位

“如果战火硝烟是‘刚性’考验，那么各种侵蚀诱惑就是‘柔性’考验。”团政委朱威明说，该警卫团驻守首都核心区域，面对“操场连着市场，哨楼对着酒楼”的实际，他们通过开展评选“十大钢盔卫士”等活动，引导官兵继承发扬忠诚、坚韧、拼搏、奉献的“钢盔团”精神。

2016年12月，首届北京卫戍区某警卫团十大“钢盔卫士”出炉，该团驻守京郊某执勤点班长牛振强就在其中。

“白天兵看兵，晚上数星星。”是该团驻守京郊深山某执勤点的真实写照，这里平时人迹罕至，充满了孤寂感。训练任务重，执勤压力大，官兵与家庭聚少离多。

然而，牛振强从军16年几经调整警卫目标，却始终扎根“偏远小”点位。团领导考虑到他常年在艰苦条件下工作，有意将他调到市中心执勤，但他却在3个月内5次打报告申请回到小点：“执勤点是重要军事目标，虽小虽偏，我却很熟悉，不会误事。”重返执勤点的第一次夜间执勤，他就成功排查一起安全隐患。

牛振强的女儿牛思婷还不到10岁，在她的脑海里，爸爸就是一个模糊的军人形象。每次出门，只要见着穿军装的，小思婷就会冲着叫“爸爸”。牛振强说：“能让执勤小点改天换地，让战士成长成才，我无怨无悔。”

责任编辑：张建利