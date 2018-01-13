中央纪委报告透露哪些新要求？ 纪委书记们这样说

原标题：中央纪委工作报告透露哪些新思路新要求？听纪委书记们怎么说

江金权 （中央纪委委员、驻国务院国资委纪检组组长）：赵乐际同志的工作报告是一篇具有鲜明特点的政治报告，具有很强的政治性、思想性、指导性、针对性，主要有四个突出特点。

一是报告通篇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将全面落实党的十九大精神和习近平总书记在这次全会上的重要讲话精神贯穿始终。如果说党的十九大报告和习近平总书记的重要讲话对新时代推进全面从严治党向纵深发展发出了动员令、划定了路线图，那么工作报告就是推进全面从严治党的“施工方案”，从工作思路、工作任务、工作措施各方面具体展开，具有很强的针对性和指导性。

二是报告通篇传递出全面从严治党永远在路上的冷静和执着。在全面从严治党卓著成效的形势面前，保持着深刻的忧患意识和警醒意识，体现出一刻不停歇，不松劲、不停步、再出发的强烈担当。

三是报告牢牢把握政治站位，在新时代奋斗目标中找准纪检工作的职责和定位，在全面从严治党战略布局中找准纪检工作的职责和定位，在党的建设总体布局中找准纪检工作的职责和定位，提出要紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在全党和党中央的核心地位，紧紧围绕加强党中央权威和集中统一领导，以党的政治建设为统领，勇担全面从严治党的政治责任。

四是报告准确把握全面从严治党的重点任务，作出了一系列新要求、新部署。比如，在新任务方面，明确了纪检监察工作把政治建设摆在首位的具体指向，就是要紧盯党内政治生活、政治纪律和政治规矩以及政治生态建设，做好监督执纪问责；全面推进国家监察体制改革中，对如何健全党和国家监督体系、实现纪法贯通、提高反腐败工作法治化水平提出了具体要求。在常规工作方面，对落实中央八项规定精神、解决形式主义、官僚主义提出了新举措；强调要提高巡视全覆盖质量；对如何全面加强纪律建设、运用监督执纪“四种形态”有了新拓展；对深化构建“不敢腐、不能腐、不想腐”机制、加强上级纪委对下级纪委的领导、加强纪检监察机关自身建设方面，都提出了新的具体任务。

吴海英 （中央纪委委员、驻环保部纪检组组长）：工作报告非常好地体现和落实了总书记对纪检机关2018年的工作部署和相关要求，站位很高，思路也非常清楚。

总书记对生态文明建设高度重视，十八大以来两次政治局集体学习都是以生态文明建设作为主题，提出了绿水青山就是金山银山这样一个重要指导思想。十九大提出深化生态文明体制改革，建设美丽中国，这样一个奋斗目标。这对环保部和环保系统的党员干部赋予了更高的责任和使命，我理解，责任、使命更高，要求也就应该更严。

中央环保督察在推动地方党委政府不断增强环保意识和责任方面，起到了非常好的推动作用。对于我们环保部参与中央环保督查的同志来说，要求我们有更高的政治站位，更高的、更过硬的纪律和作风。在去年中央环保督察实施的时候，我们支持部党组制定了相应的纪律规定，拉出了大家遵守的红线。同志们感到，这是为大家筑起了一道防腐墙。

最近刚刚结束的中央经济工作会议上，总书记再次对打赢三大攻坚战，包括打赢污染防治攻坚战，再次提出了非常具体和明确的目标和要求。这是当前环保部和环保系统最重要的政治责任。对于驻部纪检组来说，我们作为监督机关，就有责任在这些方面更好地督促各级党组织认清政治责任和使命。同时，我们也有责任督促各级党组织把管党治党的责任贯彻到这一过程当中，使我们的队伍有更硬的纪律和作风，从而能更好地投身到打赢污染防治攻坚战当中去，能够更好地赢得蓝天保卫战的胜利，为我们党厚植执政基础赢得民心，赢得百姓。

陈雍 （中央纪委委员、重庆市纪委书记）：乐际书记的工作报告深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大精神，紧扣主题主线，提出了一系列新思路、新举措、新要求。

第一，报告强调了三个“关键在于”。全面贯彻党的十九大精神，关键在于坚决维护习近平总书记在全党和党中央的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；关键在于自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作；关键在于坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

第二，中央纪委在维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导上担负着特殊使命和重要责任。所以要求我们要带头维护总书记的核心地位，带头贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》，带头维护政治纪律和政治规矩。

第三，要在党的建设新布局中找准纪律检查工作的定位和职责。要坚持问题导向，保持战略定力，聚焦全面从严治党的重点任务，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，巩固和拓展中央八项规定精神成果，夺取反腐败斗争压倒性胜利。

第四，反腐败斗争是一场输不起的斗争，绝不能半途而废，功亏一篑。必须坚定不移，精准有序，紧盯重点领域和关键环节，着力解决选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷、大宗采购、土地出让、房地产开发、工程招投标及公共财政支出等方面的腐败问题。

谭焕民 （中国航天科技集团有限公司党组纪检组组长）：工作报告通篇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实了党的十九大关于全面从严治党的战略部署。主题鲜明，政治性、思想性、针对性都很强。

第一、工作报告政治站位高，突出强调了要维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，要确保党的路线方针政策和党中央的决策部署不折不扣地贯彻落实。就我们航天科技集团来讲，要维护好党中央的权威和集中统一领导，要不折不扣地贯彻落实好党中央关于发展航天事业，建设航天强国的重大决策和部署。特别是，要贯彻好习近平总书记关于建设航天强国的一些重要讲话、指示和批示的精神。

第二、工作报告尊崇党章，突出强调了纪检机关要忠实履行党章赋予的政治责任。工作报告很多处都提到了新修订的党章的有关内容、有关规定。作为纪检机关，要依规治党，依规履职，体现我们纪检机关的责任担当。

第三、要坚定政治方向，要保持在坚持中深化、在深化中发展的政治定力，要坚定不移地推进全面从严治党向纵深发展。就航天科技集团来说，要进一步加大监督执纪问责的力度，进一步推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

第四、工作报告紧扣主题和主线。党的十九大对坚定不移推进全面从严治党作出了部署和要求，工作报告就将这些部署和要求落实、落地、落细。

第五、注重队伍建设，对纪检监察队伍提出了“五个确保”的要求。回去以后，要学习传达贯彻落实好这次会议精神，推动集团公司全面从严治党向纵深发展，为发展航天事业，建设航天强国，为实现中国梦，航天梦，强军梦，作出新的更大贡献。

卢力群（西安市纪委书记）：报告站位非常高，政治性、思想性、实践性都很强。

第一，要组织纪检监察系统党员干部，认真学习领会全会精神，尤其是习近平总书记的重要讲话精神。把习近平总书记的重要讲话作为指导今后一个时期纪检监察工作的纲领性指导思想，聚焦总书记点出的那些比较突出的问题，比如，要聚焦政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导。

第二、聚焦群众身边的腐败问题。苍蝇成群，其害无穷。侵害群众利益，这种身边的腐败，是我们今后一个时期聚焦查处的重点。让群众有获得感，以此来净化发展环境。

第三、要聚焦干部的作风。十九大提出的奋斗目标，分三步走实现中华民族伟大复兴的梦想这个蓝图的实现，必须要靠好的干部队伍的作风去落实，去实现。我们一定要聚焦干部队伍作风中存在的问题，加以解决。用良好的作风，促进工作落实，促进伟大梦想的实现。

第四、继续保持惩治腐败的高压态势。无禁区、全覆盖、零容忍，绝对不能有松一松、歇一歇这样的想法。要加大对腐败案件的查处力度，节奏不变，一刻不停歇，永远在路上。

责任编辑：张岩