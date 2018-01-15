长征五号遥二火箭失利原因查明 2018年将迎新发射

原标题：长征五号遥二火箭发射失利原因查明

人大代表、天津航天长征火箭制造有限公司总经理陶钢日前接受了记者采访。他表示，今年年底天津大火箭基地将迎来新的发射任务，同时，这里也将承担起更多现役运载火箭批量生产的任务。

天津航天长征火箭制造有限公司隶属于中国航天科技集团公司中国运载火箭技术研究院，是国家重大科技专项“载人航天及探月工程”项目重点企业，主要从事新一代运载火箭的研制生产及总装。2008年11月，公司在天津开发区西区启建，到今年已经是落户滨海新区的第10个年头。陶钢表示，经过10年的建设，天津航天长征火箭制造有限公司已经从初创期走入迅猛的成长期，从研发阶段进入发射应用阶段，成为我国新一代运载火箭研制生产的主要基地之一。

“如今，从战略定位到发展规划上，我们都更加明确。随着这两年新一代运载火箭 长五 长七 的首飞成功，后续运载火箭将进入到批量生产阶段。”陶钢说，随着基地功能建设的逐步完善，和京津冀一体化战略定位带来的制造业迁移，天津大火箭基地未来将承担更多的生产任务，现役火箭的批量生产将是今年的主要任务之一。同时，基地还将开始新一代运载火箭的研发工作，今后，这里将作为滨海新区运载火箭产业化基地和航天飞行器的产业化基地。

陶钢谈到，随着我国战略性新兴产业、特别是新一代信息技术的发展，互联网、物联网建设的层层推进，需要更多的卫星、航天器来给予技术上的支撑，这就决定了运载火箭的发射任务将会越来越多。“2017年，我们滨海新区生产的火箭喜忧参半，长征七号遥二火箭成功发射了我们国家的货运飞船，但长征五号遥二火箭飞行失利。通过这半年对故障的定位、分析，我们已经查明原因，而且采取了有效措施，所以2018年，我们将迎来新的发射。”陶钢透露，今年的长五遥三火箭发射任务计划在年底进行。

同时，天津航天长征火箭制造有限公司也在进行航天文化科普领域的探索，让滨海新区不只有航天制造产业，也成为航天文化教育中心，“我们也在探索航天与旅游产业的结合，让游客到了滨海新区不只是看航母，还能看大火箭。为新区建成繁荣宜居智慧新城做出新的贡献。”陶钢说道。

来源：每日新报（天津）

责任编辑：张玉