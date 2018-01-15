原标题：又一中国渔船被韩方扣押！ 一天内连续2次共扣5艘

韩方人员登上中国渔船检查捕捞日志

海外网1月15日电 据韩联社15日报道，1艘216吨级的温岭籍中国渔船14日在韩国专属经济区（EEZ）被韩国海洋水产部下属的“南海渔业管理团”扣押。据韩媒早前报道，当天另有4艘中国拖网渔船被“西海渔业管理团”扣押。

报道称，这艘温岭籍渔船于当地时间14日，在位于济州马罗岛东南侧104公里处海域进行“非法”捕捞作业。南海渔业管理团将其扣押后，已押送至济州港。南海渔业管理团称，该渔船涉嫌多次“虚假记载捕捞日志”，并且其船舶文件与韩国政府颁发的捕鱼许可证内容不一。

综合韩媒报道，1月14日这一天，除上述温岭籍渔船外，另有4艘中国拖网渔船在韩国专属经济区（EEZ）被韩国海洋水产部下属的“西海渔业管理团”扣押。

报道称，这4艘渔船于当地时间14日，在位于全罗南道新安郡可居岛西侧海域进行“非法”捕捞作业。西海渔业管理团称，计划将其中3艘无许可的中国渔船移送至全罗南道木浦港，并在调查后决定是否对涉事船员征收担保金（最高3亿韩元，约合人民币180万元）。

据报道，西海渔业管理团今年总共扣押9艘中国渔船，并对其处以总计达7.6亿韩元（约合人民币460万元）的担保金。（编译/海外网 刘强）

责任编辑：张玉