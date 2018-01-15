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又一中国渔船被韩方扣押 一天内连续2次共扣5艘

又一中国渔船被韩方扣押 一天内连续2次共扣5艘
2018年01月15日 13:18 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：又一中国渔船被韩方扣押！ 一天内连续2次共扣5艘

韩方人员登上中国渔船检查捕捞日志韩方人员登上中国渔船检查捕捞日志

　　海外网1月15日电 据韩联社15日报道，1艘216吨级的温岭籍中国渔船14日在韩国专属经济区（EEZ）被韩国海洋水产部下属的“南海渔业管理团”扣押。据韩媒早前报道，当天另有4艘中国拖网渔船被“西海渔业管理团”扣押。

　　报道称，这艘温岭籍渔船于当地时间14日，在位于济州马罗岛东南侧104公里处海域进行“非法”捕捞作业。南海渔业管理团将其扣押后，已押送至济州港。南海渔业管理团称，该渔船涉嫌多次“虚假记载捕捞日志”，并且其船舶文件与韩国政府颁发的捕鱼许可证内容不一。

　　综合韩媒报道，1月14日这一天，除上述温岭籍渔船外，另有4艘中国拖网渔船在韩国专属经济区（EEZ）被韩国海洋水产部下属的“西海渔业管理团”扣押。

　　报道称，这4艘渔船于当地时间14日，在位于全罗南道新安郡可居岛西侧海域进行“非法”捕捞作业。西海渔业管理团称，计划将其中3艘无许可的中国渔船移送至全罗南道木浦港，并在调查后决定是否对涉事船员征收担保金（最高3亿韩元，约合人民币180万元）。

　　据报道，西海渔业管理团今年总共扣押9艘中国渔船，并对其处以总计达7.6亿韩元（约合人民币460万元）的担保金。（编译/海外网 刘强）

责任编辑：张玉

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