中纪委因此事震怒：此举乃挑战中央权威

原标题：中纪委怒了：此举乃挑战中央权威！

来源：长安街知事

因为一张价值168元的水果卡，渤海银行正面临疾风骤雨般的惩处。

据媒体报道，15日，渤海银行给银监会、天津市属重要机构等多人以邮寄方式寄送168元水果礼品卡。中纪委获悉此事后，随即向银监会和天津市做出通报，要求彻查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）检索发现，渤海银行2005年12月31日成立，次年2月对外营业，是一家全国性的股份制商业银行，总行设在天津市河西区。

刚刚过去的2017年12月，渤海银行在第七届“榜样天津”颁奖礼上，还一举荣获了“最具社会责任企业”“中小企业金融服务奖”和“卓越金融机构”三项大奖。值得一提的是，这次榜单推选活动，以“共担新使命、拥抱新时代”为主题。

“水果卡事件”曝光后，中纪委震怒，将其定性为顶风违纪，挑战中央权威，要求从严从快处理。

随后，天津市委书记李鸿忠也对此事给予严厉批评。有媒体报道，天津市纪委已派六人入驻渤海银行进行专项检查。目前，事件已波及其他金融机构，津门金融局等局委纷纷召开内部会议，自查自省，认真反思监管疏漏。

对于金融机构来说，168元的水果卡引发大规模的监管风暴，到底冤不冤？

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前分析过，党的十八大以来，党中央坚持不懈推进全面从严治党，展现了旗帜鲜明的立场态度和顽强的意志品质，以从严管党治党的卓著成效，赢得了党心民心，校正了社会价值观。

“顶风违纪”，一点也不冤！

2018年新年第一天，中纪委官网迎来十九大后第一次改版，就推出了“四风监督哨”等新栏目；上周末的中纪委二次会议公布的2018年主要任务中，也重点提及“巩固拓展落实中央八项规定精神成果”的问题。

在第一期“四风监督哨”栏目中，中纪委就曝光了湖南省株洲市石峰区卫计局原副局长易应良私车公养问题，和酒钢集团公司工程建设管理部副部长张敬民违规为其女操办婚庆事宜问题。前者每次为私车加油平均花费251元；后者收的婚礼“份子钱”人均780元。

虽然金额都不大，但规矩的红线更不能碰。中纪委和天津市委以雷霆手段问责渤海银行，还要看一看其有没有对其他监管机构、主管部门进行了诸如此类的“礼尚往来”。

“严”字必须长期坚持下去，只要触了红线就要受到严惩，中纪委纠“四风”不停步、再出发，释放了强烈的信号！

责任编辑：霍宇昂