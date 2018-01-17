深圳发改委能源与循环经济处长李镭涉受贿被批捕

原标题：深圳市发改委能源与循环经济处处长李镭涉嫌受贿被决定逮捕
日前，广东省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对深圳市发展和改革委员会能源与循环经济处处长李镭（正处级）决定逮捕。案件侦查工作正在进行中。
来源：阳光检务网
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