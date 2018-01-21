聂树斌再审案主审法官履新江苏高院 称要一身正气

原标题：聂树斌再审案主审法官履新江苏高院 多位省级高院一把手出现调动

1月20日，江苏高院官方公号发布消息，夏道虎出任江苏省高级人民法院党组书记。他此前曾担任聂树斌再审案的主审法官。

“牢牢坚守防范冤假错案底线”

1月20日上午，江苏省法院召开院机关中层干部大会。江苏省委组织部常务副部长胡金波宣读省委决定：夏道虎同志任江苏省高级人民法院党组书记。

夏道虎在发言中表示，将自觉尊崇宪法，维护宪法法律权威，带头敬畏法治、信仰法治。坚持司法为民，牢牢坚守公平公正底线，牢牢坚守防范冤假错案底线，不断提升司法公信力。

2017年7月24日，中央纪委发布消息称，江苏省高院原党组书记、院长许前飞因严重违纪被撤销党内职务，降为正局级非领导职务。

夏道虎在发言时表示，将严于律己，做好表率，“带头遵守党的纪律和各项规章制度，切实做到严于律己、清正廉洁、一身正气、刚正不阿。”

曾是聂树斌再审案的主审法官

夏道虎，1983年7月毕业于西南政法学院法律系，北京大学法学博士，曾任最高人民检察院申控厅副厅长、办公厅副主任、公诉厅副厅长，最高人民检察院死刑复核检察工作办公室主任，政治部宣传部部长等职。

2014年6月，夏道虎从最高检转岗最高法，担任最高法审判监督庭庭长，2014年8月被任命为最高法审判委员会委员。

2016年12月2日，最高人民法院第二巡回法庭对聂树斌故意杀人、强奸妇女再审案公开宣判，宣告撤销原审判决，改判聂树斌无罪。夏道虎曾是再审案的主审法官。

“在聂树斌这个案子中，我感觉这些方面它是有欠缺的，你对犯罪嫌疑人的供述，你既要重视他的有罪供述，也要重视他的无罪的辩解。”夏道虎当时曾对媒体表示，“在收集基本的证据的时候，既要收集对被告人不利的，或者说有利于认定犯罪的证据，也要注重收集对被告人有利的，也就说可能定不下来这个犯罪的这些证据。”

多位省级高院一把手出现调动

据北京青年报记者观察，从17日开始，已经有多位省级高院一把手调动。

1月17日，安徽省十二届人大常委会第四十三次会议通过人事任免案，青海省高院原院长董开军被任命为安徽省高院副院长、审判委员会委员。

1月18日，巴哈尔古丽·赛买提代理新疆维吾尔自治区高级人民法院院长。公开资料显示，她此前担任新疆维吾尔自治区卫计委党组副书记、主任。

1月19日，四川省司法厅厅长陈明国被任命为青海省高院代理院长，董开军辞职。同日，在辽宁省十二届人大常委会举行第三十九次会议上，云南省高院院长张学群被任命为辽宁省高院副院长并决定其为代理院长。

除上述人员外，还有多人被任命为省级高院的党组书记。

除夏道虎履新江苏高院党组书记外，还有山东省委政法委常务副书记李占国履新浙江省高院党组书记， 江苏南京中院院长胡道才履新河南高院党组书记、副院长等。

北青报记者注意到，上述人员调动中，多位系跨省调动，且多人系法律专业出身。

其中，青海省高院代理院长陈明国系目前最年轻的省级高院一把手。公开资料显示，陈明国1967年10月出生，1984年至1988年在北京大学法律系学习，1988年到四川省高院担任书记员、助理审判员。他曾在四川省人大内务司法委员会、四川省高院、四川省政法委和四川省司法厅任职。本次赴任青海前，陈明国履历未离开过四川。

被任命为河南省高院副院长的胡道才也是首度跨省。1月20日下午，河南省第十二届人大常委会第三十三次会议举行第二次全体会议，会议决定任命胡道才为河南省高院副院长。

河南省高院院长是张立勇。2010年6月21日，张立勇曾率领省高院和商丘市中院两级法院的领导班子到柘城县农民赵作海的新家。针对因法院判错案给赵作海一家带来的困境，张立勇向赵作海鞠躬致歉。

文/本报记者 孟亚旭

来源：北京青年报

责任编辑：柳龙龙