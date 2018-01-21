超级富豪前妻是“中国间谍”? 她为项目游说被疑

原标题：超级富豪的前妻是“中国间谍”？

来源：政知道

谍战剧《风筝》让人注意到“隐蔽战线”，而现实中，一些跟中国有点关系的人，也屡屡被扣上“间谍”的帽子。

这不，近两天又有名中国“女间谍”登上了美国《华尔街日报》。戏谑的是，这名女间谍并非隐姓埋名的神秘人士，而是个高调的“大明星”——邓文迪。

△去年12月23日，邓文迪与男友在法国度假。供图/视觉中国

有关指责来自美国反间谍官员，被提醒之人则是特朗普的女婿库什纳。更有意思的是，这不是邓文迪第一次被怀疑为间谍。

已有长达10年的友情

几天前，美国《华尔街日报》称：“美国反间谍官员曾提醒美国总统特朗普的女婿兼高级顾问库什纳，知名华裔女商人邓文迪，可能在利用与他及妻子伊万卡的好友关系，推进中国的利益。”

对此，邓文迪的发言人称并不知情。

邓文迪是何时与伊万卡、库什纳攀上的关系？伊万卡的发言人解释：“库什纳夫妇二人在搬来华盛顿前，已经与默多克、邓文迪有长达10年的友情，他们的关系既无关政治也无关中国。”

△邓文迪与伊万卡（左一）、库什纳（左二）

有媒体盘点称，伊万卡此前曾担任过默多克夫妇为子女所设基金的其中一名受托人。？

既然是与西方世界如雷贯耳的传媒大亨默多克有关，那么作为其前妻的邓文迪能与库什纳夫妇熟识也就不足为奇了。

为华资项目游说被疑

政知道注意到，邓文迪此次被指认为“间谍”，是因为一项工程。

报道称，美国反间谍机构对邓文迪的担心有一个原因是，她曾经为一个由中方出资的华盛顿大型建设项目游说。该项目被认为是中美两国关系的象征，计划耗资1亿美元在美国国家植物园修建一座中国园林。按照建造规划，园林将坐落于华盛顿市中心，距离美国国会大厦和白宫不到8公里，可日前这项工程却已经搁浅了。

“据了解内情的人士称，中国园项目停滞，是因为存在国家安全风险。该项目包括一座高约21米的白塔，被认为可能会被用于监控。”

报道称，中国驻美国大使馆官员说，报道中关于邓文迪和该园林的信息完全是毫无根据的猜测。

邓文迪的发言人表示，邓文迪对美国情报机构对她的担忧不知情，也对报道所称的园林项目“绝不知情”。

虽然报道中的“知情人士”说得“有鼻子有眼”，但也有评论称这样吸引人眼球的报道并不会被人当真。《华盛顿邮报》前主编鲍伟杰也表示怀疑：“美国反间谍机构多次用站不住脚的怀疑混淆民众视听，尤其是与中国有关的人。”

“间谍说”与前夫有关

美国反间谍官员早在一年前就已经注意到了邓文迪。

2017年年初，伊万卡夫妇先后随特朗普进入白宫工作。作为惯例，反间谍官员都会提醒新一届政府中的高层人士注意同海外关系人士的往来。彼时，反间谍官员就提醒过刚进入政府工作的库什纳称，与那些自身利益可能和美国不一致的人打交道要小心。并且报道称其对邓文迪进行了评估，不过上述三人在那时并未受到相关指控。

如开头所说，这不是邓文迪首次被怀疑是“间谍”，但似乎每次都与她的前夫默多克有些关联。

2013年，邓文迪与默多克婚姻破裂。继而，一名澳大利亚富豪在电视节目中大肆宣称“邓文迪是中国间谍”。只是那一次看似无端的指控被外界评为“蹭热点”，才不致引起轩然大波。

△去年9月9日，邓文迪与默多克在纽约相聚。供图/视觉中国

一直以来，美国反情报官员都担忧中国可能会利用在美华裔人士与权力人士的联系，来影响美国政府决策。而在媒体眼中，默多克就是这样一个可以影响特朗普的“位高”之人。英国《每日邮报》曾报道：“默多克是特朗普的亲密顾问，通过旗下的福克斯新闻帮助特朗普在政治上崛起。”在这样的背景下，邓文迪被怀疑为“间谍”似乎“合情合理”。

“亲特”媒体隶属默多克

回顾特朗普和美国媒体的“嘴仗”，从中不难印证外媒的分析。

纵观美国众媒体，虽然他们都会宣称自己的报道客观中立且不带有政治属性，但实际上，他们都不可避免地通过各种报道和评论来显示自己的立场。

一个公论是，美国媒体大多支持民主党左派思想。这也是为什么典型保守派的特朗普一上任，便和众媒体闹掰。细心的读者或许记得，在那次特朗普向媒体发出的“封杀令”中，禁止了CNN、《纽约时报》、《洛杉矶时报》、BBC、《卫报》等诸多知名媒体参加白宫吹风会，福克斯新闻却能够幸免于难，而其背后的老板正是默多克。

尽管默多克身份敏感，让美国情报官员有合理的怀疑理由。但中国学者认为这只是在小题大做。中国人民大学国际关系学院副教授刁大明对媒体表示，中国持续稳健的崛起与发展，凸显了美国等西方国家在政治经济社会治理层面的众多困境以及相对衰落，伴随而来的就是对中国的恐惧，对华战略上的疑虑。

责任编辑：刘德宾 SN222