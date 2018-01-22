美驻华使馆:因拨款问题 社交媒体将不会定期更新

原标题：美国驻华大使馆：因拨款问题，社交媒体推送将不会定期更新
美国驻华大使馆
由于拨款问题未决，美国大使馆社交媒体推送将不会定期更新。在拨款问题未决期间，所有常规和紧急领事及美国公民和移民服务将照常执行。有约在先的签证及美国公民服务申请人应按约定时间出现。除非有紧急的安全和安保信息，在全面恢复运行前，使馆网站将不会定期更新。
来源：美国驻华大使馆微信公众号
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