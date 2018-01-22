张杰辉杜金卿因涉违纪 辞去河北省人大代表职务

原标题：张杰辉、杜金卿因涉嫌严重违纪，辞去河北省人大代表职务

1月22日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议上获悉，河北省十二届人大代表名额779名，现实有代表760名。

上述会议中介绍，河北省十二届人大代表名额779名，2017年9月河北省十二届人大常委会第三十二次会议实时有代表763名。会后，因工作需要，由邯郸选举的河北省十二届人大代表、河北省政协主席付志方于2018年1月调离河北。

此外，上述会议还通过了终止两名因涉嫌严重违纪的官员河北省第十二届人大代表资格的决议。

张杰辉

由唐山选举的河北省第十二届人大代表、省十二届人大常委会副主任、代表资格审查委员会主任委员张杰辉因涉嫌严重违纪，请求辞去代表职务，唐山市十五届人大常委会第十次会议于2017年12月29日决定接受其辞职请求。

杜金卿

由秦皇岛选举的河北省十二届人大代表、省十二届人大常委会委员、科教文卫委副主任委员、河北出版传媒集团原董事长杜金卿因涉嫌严重违纪，请求辞去代表职务，秦皇岛市十四届人大常委会第六次会议于2017年12月18日决定接受其辞职请求。

根据代表法的有关规定，上述3人的河北省十二届人大代表资格终止。根据选举法的有关规定，张杰辉的河北省十二届人大常委会副主任、代表资格审查委员会主任委员职务相应终止；杜金卿的河北省十二届人大常委会委员、科教文卫委副主任委员职务相应终止。

责任编辑：桂强