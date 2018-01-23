中央政法工作会:近年举报政法干警违纪下降超30%

原标题：我国五年来严重暴力犯罪案下降51.8%，群众社会治安满意度升至95.55%

中国长安网北京1月23日电 2017年，我国每10万人中发生命案0.81起，是命案发案率最低的国家之一；严重暴力犯罪案件比2012年下降51.8%，重特大道路交通事故下降43.8%；人民群众对社会治安满意度从2012年87.55%上升到2017年95.55%，对政法队伍满意度从2012年69.43%上升到2017年80.24%……

这是记者从1月22-23日在京召开的中央政法工作会议上得知的最新数据。

“一些国家政要和境内外专家认为，经济高速发展、社会大局稳定是中国向世界展示的两大奇迹，体现了中国特色社会主义制度优越性。”会上总结，五年来，经过不懈努力，政法工作取得了八个新成效：

——政法工作理念取得新提升。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化新要求，坚持党对政法工作的领导，坚持以人民为中心的发展思想，注重联动融合、民主法治，注重深化改革、科技创新，把维护社会安定与激发社会活力、坚定的政治立场与正确的政策策略、严格公正执法与文明规范执法、履行法定职责与加强社会沟通有机结合起来，推动了政法工作模式转变，提升了政法工作整体水平。

——维护国家政治安全取得新成就。贯彻落实总体国家安全观，把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，深入开展反恐怖斗争，重大暴恐案件逐年下降，近年来没有发生有重大影响的暴恐案件，推动了反恐工作由被动向主动的转变。

——社会治安综合治理取得新进步。着眼于预测预警预防，健全社会治安综合治理领导责任制，完善重大决策社会稳定风险评估机制，构建多元化纠纷解决体系，改革信访工作制度，深化打黑除恶、治爆缉枪、禁毒扫黄、打击电信网络诈骗和侵犯公民个人信息犯罪等专项行动，加强立体化、信息化社会治安防控体系建设，加强综治中心、派出所、人民法庭、派出检察室、司法所和社区网格化建设，防范化解重点行业、领域安全风险，确保了党的十九大、纪念抗战胜利70周年和北京APEC会议、上海亚信峰会、G20杭州峰会、“一带一路”高峰论坛等重大活动安全进行，确保了社会大局持续稳定。

——服务大局、服务人民取得新成效。贯彻新发展理念，服务供给侧结构性改革，加强产权司法保护，依法破获经济犯罪案件60余万起、挽回经济损失2万余亿元，依法纠正一批冤错案件，依法实施现行宪法颁布以来首次特赦，规范减刑、假释、暂予监外执行，深化“放管服”改革，健全法律援助、司法救助、信访救助制度，不断推出便民利民措施，受到人民群众好评。

——政法领域改革取得新突破。全面推开司法责任制改革，有序推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革和认罪认罚从宽、刑事案件速裁、检察机关提起公益诉讼等试点，设立知识产权法院、最高法院巡回法庭、跨行政区划法院检察院，实行立案登记制，废止劳教制度，深化公安改革、国家安全机关改革和司法行政制度特别是律师制度改革，推进涉法涉诉信访制度改革，增强了人民群众获得感。党的十八届三中、四中全会确定的131项司法体制改革任务中，除2项待条件成熟时推开，123项已出台改革意见，6项正在深入研究制定改革方案。各级法院检察院在总编制不变情况下，一线办案力量、人均办案量、结案率普遍增长20%以上，一审服判息诉率上升10%以上，司法质量、效率和公信力稳步提升。

——依法惩治腐败取得新成绩。把依法惩治腐败作为重大政治任务，依法查处职务犯罪25万人，依法处理发生在群众身边的“蝇贪”、“微腐败”近10万人，依法办理周永康、薄熙来、令计划、苏荣等原中管干部职务犯罪128人，从境外遣返腐败犯罪分子221名，彰显了党中央全面从严治党、依法惩治腐败的鲜明态度和坚定决心。

——现代科技应用取得新进展。把现代科技应用作为政法工作现代化的强大动能，探索建设智慧法院、智慧检务、智慧公安，部署建设“雪亮工程”，提高了打击犯罪、服务群众的水平。

——政法队伍整体素质和战斗力取得新提高。深入开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、全面推进依法治国专题研讨班和政法干部学习讲座，贯彻落实关于新形势下加强政法队伍建设的意见，坚决肃清周永康流毒影响，制定实施干预司法记录、通报和责任追究制度，依法依规查处、通报政法干警违纪违法问题，政法干警政治、业务素质明显提高，纪律作风明显改观。近年来，举报政法干警违纪违法下降30%以上。

责任编辑：张玉