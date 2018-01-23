吴偕林任福建高院副院长 霍敏任省检察院副检察长

吴偕林任福建省高院副院长，霍敏任省检察院副检察长

今天（1月23日）上午，福建省十二届人大常委会第三十四次会议在福州举行。会议宣布，经各有关方面共同努力，省十三届人大一次会议各项筹备工作基本就绪，将于26日在福州召开。

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省人大常委会副主任徐谦主持会议，副主任陈桦、叶双瑜、苏增添、张广敏、邓力平、刘群英、潘征、彭锦清，秘书长刘道崎和其他组成人员出席会议。副省长李德金，省高院院长马新岚、省检察院负责人列席会议。

会议先后听取了省十二届人大常委会代表资格审查委员会主任委员徐谦所作的关于省十三届人大代表的代表资格的审查报告，刘道崎所作的关于省十三届人大一次会议安排意见的报告，省委组织部常务副部长杨国豪所作的关于人事安排的说明，李德金所作的关于提请政府组成人员任职议案的说明，马新岚所作的关于提请审判人员任免报告的说明，省检察院副检察长邬勇雷所作的关于提请检察人员任职报告的说明。

会议经审议，表决通过省十二届人大常委会代表资格审查委员会关于省十三届人大代表的代表资格的审查报告，确认554名代表的代表资格全部有效；通过省十三届人大一次会议主席团和秘书长名单（草案），决定提请省十三届人大一次会议预备会议选举；通过省十三届人大一次会议议程（草案），计划和预算审查委员会主任委员、副主任委员、委员名单（草案），决定提请省十三届人大一次会议预备会议表决；通过省人大常委会关于省十三届人大一次会议列席人员安排原则的决定；通过省人大常委会工作报告，决定提请省十三届人大一次会议审议。

会议经审议，表决通过省人大常委会有关任免名单，任命田湘利为省政府副省长，吴偕林为省高院副院长、审判委员会委员、审判员，霍敏为省检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。表决前，拟任命的省政府组成人员、省高院副院长、省检察院副检察长作了供职发言。会议向被任命的省高院副院长、省检察院副检察长颁发了任命书并举行了宪法宣誓仪式。

会议还审议了省人大常委会关于省十二届人大五次会议代表建议、批评和意见办理情况的综合报告。

徐谦代表省人大常委会向本届内已离任的常委会组成人员，向常委会全体组成人员和工作人员表示衷心的感谢。他说，本届省人大常委会围绕中心、服务大局、依法履职，全面完成了各项目标任务，为推动民主法治建设，为再上新台阶、建设新福建作出了应有的贡献。省十三届人大一次会议即将召开，希望大家要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共福建省委领导下，共同努力把大会开好，圆满完成换届工作，展示福建的良好形象，展示福建省人大常委会的良好形象。

来源：福建人大网

责任编辑：张玉