中国人口最少地市领导有共同特征 一把手任副省长

原标题：中国人口最少的地市一把手升任副省长

来源：长安街知事

撰文 | 子豪

1月23日上午，福建省十二届人大常委会第三十四次会议决定任命田湘利为福建省人民政府副省长。

今年56岁的田湘利，出身政法系统，曾在湖南、海南等多地各级法院工作。2011年开始担任海南省政法委副书记、秘书长，去年5月履新海南省三沙市委书记。

众所周知，三沙是我国最年轻地级市之一。2012年6月，国务院批准设立三沙市，管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域。由此，三沙成为中国地理位置最南、总面积最大、陆地面积最小、人口最少的地级市。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）曾经介绍过，相比其他地级市，三沙市还承担着推进海洋经济示范区建设、维护国家海洋权益的重要任务。

在三沙工作，对领导干部也是一种考验。一般来说，领导干部外出大多乘坐普通轿车，人多时共乘面包车。但三沙市的干部们进出该市却是要“大船换小艇”——登岛前只能乘坐橡皮艇。从三沙市行政中心所在的永兴岛，到其它海岛，来回花上个一两天时间也是很平常的事。

除了交通，他们更要接受环境的考验。长安街知事（微信ID：Capitalnews）曾经介绍过这样一个场景：三沙市领导班子去年出海调研时，所乘冲锋舟遭遇了海浪的“袭击”，上下颠簸，溅起的浪花密集地打在大家的脸上。

就是在这样艰难的客观环境下，近年来，三沙市仍在南海维权中发挥了积极作用，成功处理了多起渔船侵权事件。

这张合成图左边的场景，是2016年田湘利担任海南省委政法委副书记、秘书长时所拍；到了今年1月3日，他的肤色黝黑了不少。

皮肤黝黑，已经成为三沙市领导班子的共同特征。田湘利是三沙的第二位市委书记，他的前任、三沙市首任市委书记肖杰2012年起担任这一职务，2017年升任海南省委常委、政法委书记。

各地进入两会时间以来，省部级领导干部异地任职已有多例。

异地任职，古已有之。《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中华人民共和国公务员法》对干部的异地任职也都有规定。这不但能够使得干部从人情关系里跳出来、让政令在传达路上通起来，还可以使得在一个地方长时间身居要职的干部重新拾起工作激情，减少与当地干部之间的利益纠葛，促进其自警自省、严格自律。

责任编辑：张玉