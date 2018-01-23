叶寒冰任四川副省长 曾牵头调查温州动车事故(图)

原标题：叶寒冰任四川省副省长，曾牵头调查温州动车事故

1月23日上午举行的四川省十二届人大常委会第三十八次会议第二次全体会议，表决通过了四川省人民政府省长尹力向省人大常委会提出的任命案，决定任命叶寒冰为四川省人民政府副省长。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，此前，在2011年发生的温州动车事故中，叶寒冰曾作为调查温州动车事故的牵头人。

叶寒冰任四川省副省长

公开简历显示，叶寒冰，男，1965年10月生，汉族，浙江三门人，1982年8月参加工作，1985年10月加入中国共产党，中央党校研究生，高级工商管理硕士。

1984年8月至1986年8月在浙江省警察学校公安管理专业学习。

1986年8月至2004年6月，先后任浙江省公安厅三处办事员、科员；办公室机要组秘书、副科级秘书、正科级秘书、机要组组长；助理调研员；三处副处长；治安总队总队长。

2004年6月至2009年3月任浙江省湖州市委常委，市公安局局长、党委书记。

2009年3月至2012年1月任浙江省温州市委常委，市公安局局长，党委书记。

2012年1月至2018年1月先后任浙江省公安厅党委委员、副厅长及中共杭州市委常委、政法委副书记，杭州市公安局党委书记、局长，兼督察长。

2018年1月23日调任四川省副省长。

曾牵头调查温州动车事故，并发出救援指令

据媒体报道，2011年7月23日晚，一辆北京南发往福州的D301动车与杭州发往福州D3115动车于鹿城区黄龙街道双岙村下岙处附近发生追尾，造成4节车厢掉落高架桥、车厢内估计有400人，16节车厢脱轨。温州市领导陈德荣、赵一德、包哲东、朱贤良、曹国旗、叶寒冰、余梅生、葛益平、仇杨均、陈浩等第一时间赶赴现场，察看事故情况、指挥抢救伤员，指导协调现场抢险工作。当时，叶寒冰任浙江省温州市委常委、市公安局局长、党委书记。

事后，救援队员忆救援细节。温州消防支队勤奋路中队指导员姜建序说：“我在清理上面的废墟的时候，发现一个小女孩的右手还在动。当时我们已经救援了二十几个小时，人都已经没力气了，但一看到小女孩的手在动，我们就跟打了兴奋剂一样，马上来劲了。”

面对突然发现的生命奇迹，姜建序马上和其余队员制定方案，决定放弃使用大型机械救助设，改用双手挖掘，为的就是不让重型机械对小女孩造成二次伤害。此外，温州市公安局特警支队支队长邵曳戎参与了现场救援指挥。在这过程中，他收到了温州市委常委、公安局局长叶寒冰的指令：争分夺秒，决不放弃。

身边人评价：敢于当面批评，工作能力非常强

“工作中我是比较严肃的，经常直截了当地批评人，有时还很严厉地批评人，但在生活当中我和民警，无论是老民警、新民警，还是基层民警我们相处都还是比较融洽的。”叶寒冰在一次采访中曾这样评价自己，“我在工作当中是非常认真、很严肃的，哪怕开会迟到几分钟都是不允许，特别是对工作我喜欢斤斤计较，要求非常严苛。”

这与外界对他的评价不谋而合。

接受浙江新闻采访的叶寒冰身边人士均认为叶寒冰“严肃认真、直白坦率，敢于当面批评，且工作能力非常强”。

据悉，在处理杭州公交纵火案、余杭区两孩童被杀案、温州鹿城特大持枪涉爆劫持人质案等当地知名案件时，叶寒冰屡屡亮剑，工作能力为人称道。[资料来源：新华网、法制日报、浙江在线]

责任编辑：张玉