重返校园学技能 这两位雄安90后不简单

党的十九大报告指出，大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业。雄安新区成立后，当地年轻人不等不靠、主动参加职业培训，争当各行各业的行家里手，为雄安的发展腾飞贡献自己的力量。近日，记者走访了两位普通的雄安90后，通过千年大计里一个个生动的“小梦想”，可以观照到新时代逐梦路上的雄安青年群体奋斗画像。

21岁的陈坦炟：

学习美容美发，为新区人生活带来“美”

陈坦炟。李俊萱摄

21岁的陈坦炟，是安新县人，初中毕业后，先是跟亲戚到新疆做了两年毛巾生意，随后又到亲戚开的饭店里打了几年工。在经历多年打工之后，2017年7月他跑到保定的一家美容美发培训学校，开始为期三年的职业学习。“之前年纪小，对未来也没有规划。随着新区的成立，看到不少身边的朋友纷纷都走出家门，学技术的学技术，上学的上学，我也动了学一门手艺的心思。”

正在练习剪发的陈坦炟。李俊萱摄

兴趣是最好的老师。结合自己的兴趣爱好，他在跟父母商量之后，最终选择了美容美发行业。 “之所以选美容美发，一是觉得这个行业挺时尚，我们年轻人喜欢。二是因为自己喜欢，自从来到学校之后，我感觉自己整个人都变得自信了。” 谈起回到学校的生活，陈坦炟打开了话匣子。这位安新小伙子，到学校半年后就因表现优异，开始协助老师教课，还在学校的学生会担任职务，负责一些学生日常的生活、实习等工作。“不管是协助老师教学，还是在学生会担任职务，对我来说都是一种全新的体验，也是一个重要的学习过程，再加上我之前的经历，所以我特别珍惜每一次学习的机会。”谈到未来，陈坦炟想在学业结束后，回到家乡开一家美发店，在实现自己理想的同时，也为更多新区人的生活带来“美”。

23岁的刘欣：

学习城市轨道交通，自装新时代的“飞翔之翅”

刘欣。李俊萱摄

跟陈坦炟一样，想通过掌握一门技术去投身雄安建设的还有来自容城的刘欣。今年23岁的刘欣，已经工作了几年，新区成立后，他毅然选择回炉“重造”。2017年9月，他进入秦皇岛的一家职业技术学校，学习城市轨道交通。谈到自己重返校园的决定，这个腼腆的大男孩娓娓道来：“高中毕业后，我因为成绩不太好，就决定放弃学业了，父母好友都劝我要慎重一点，可是我当时的厌学情绪挺严重的，就匆忙选择了工作。”随后，刘欣辗转于导购、服务员等多个行业，始终没能找到一份既符合自己兴趣又能长期坚持下去的职业，内心一直惶恐不安。

“直到去年新区成立，我好像从梦里醒了一样，突然意识到这样东一榔头西一棒槌地乱碰乱撞是不行的。”刘欣说，经过一番深思熟虑，他跟父母提出，想要重新上学掌握一门谋生技术。“父母听了我的想法后，告诉我这可能是我最后一次求学的机会，一定要珍惜。”谈及父母的支持，刘欣沉默了，“我是农村的孩子，我这个年纪的男孩儿在家里是一个挺顶事儿的劳动力了，父母年纪大了，身体也不是太好，我如果在家的话能帮他们分担不少。但父母一听我的决定，就二话不说地支持我，我要是再不好好学，多辜负他们。”

就这样，带着对未来的憧憬和父母的期盼，刘欣到秦皇岛开始了为期3年的城市轨道交通学习，“男孩儿们一般都对火车、飞机挺感兴趣的，当时县里给我们这些有志参加职业培训的年轻人推荐了30多个专业，我一眼就看到了城市轨道交通这个专业，毫不犹豫就选了。”刘欣说，他之所以选这个专业还有一个很重要的原因，就是他觉得雄安未来肯定会比肩北上广深等大城市，一流的高铁、地铁等轨道交通将是标配，到时候像他这样有专业技能的年轻人就有了飞翔的“翅膀”。

在雄安新区成立之后，跟陈坦炟和刘欣一样选择外出求学或在家乡参加职业培训的年轻人还有很多……据雄安新区管委会的一位工作人员介绍，目前在新区的职业学校招生中，已有1200多名本地年轻人在本地或外地的职业院校就读；在新区指导容城、安新、雄县进行的招投标中，已认定了来自天津、石家庄、保定等地的35家职业培训机构，通过送培训到乡镇的服务对三县百姓展开了短、中、长期职业培训，以提高待业人员的职业技能，为将来更好地建设雄安、服务家乡储备人才。

来源：雄安发布

责任编辑：张岩