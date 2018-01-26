养老金迎双重利好 企业职工退休收入将再上台阶

原标题：企业职工退休收入将再上台阶

我国企业职工养老金正迎双重利好。中央全面深化改革领导小组第二次会议日前明确提出，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展逐步提高。此外，《企业年金办法》也将于下月正式实施。

专家表示，我国多层次养老保障体系中的“第一支柱”和“第二支柱”保障功能仍在强化，特别是《企业年金办法》弱化自愿性质，下调筹资规模上限，将促使企业参保比例进一步提升。养老金逐步提高加上企业年金扩围，意味着我国企业职工退休收入将再上新台阶。2018年实现养老金十四连涨已无悬念，而《企业年金办法》的正式实施将为养老金的增加再增一块“大蛋糕”。

人社部养老保险司司长聂明隽日前表示，如果职工参加企业年金，和企业共同向本人企业年金个人账户缴费，通过长期积累和投资运营，可以实现企业年金个人账户资金的有效增值，有利于退休后在领取基本养老金的基础上，另外增加一块收入，提高生活水平。“此外，企业年金将遵循信托法原则，基金具有独立性，运营严格规范，不受企业解散、撤销、破产等情况影响。”

企业年金此前一直是我国多层次养老保障体系的短板。“作为第二支柱的补充养老保险制度，企业年金发展相对滞后，领取年金待遇的职工占据有基本养老保险职工的比例不到7%。”中国劳动和社会保障科学院院长金维刚告诉《经济参考报》记者，相比美国第二支柱占比达37%来说，我国企业年金还没有充分发展起来。

而企业年金覆盖面窄的这一现状有望得到改变。即将实施的《企业年金办法》弱化企业年金的自愿性质，鼓励引导符合条件的企业建立企业年金；下调了筹资规模上限，企业缴费不超过年度工资总额的8%，企业和职工缴费之和不超过年度工资总额的12%；在适用范围上也进一步扩大，不仅适用于城镇各类企业，参加企业职工基本养老保险的其他用人单位及其职工，都可以建立企业年金。在专家看来，这将促使企业年金参与率获得提升。

中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华在接受《经济参考报》记者采访时表示，以往建立企业年金对于新兴经济部门、新型就业形态等显得比较苛刻。“以往企业必须全员参保并按时足额缴费，这就把一些困难企业和非正规部门排除出去了，要求建立集体协商机制，则把没有工会组织的企业排除出去了。此次《企业年金办法》放松了部分条件，顺应了当前就业形态多样化的趋势，有利于企业年金的扩面。”

不过，对于企业年金扩围程度，张盈华指出，提高企业参与率不仅仅靠降低缴费比例，还要看税优比例的规定。“下一步需要在放松设立条件、提高税优激励、引入自动加入机制等方面继续发力。”张盈华说。

责任编辑：张建利