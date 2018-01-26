环球时报：印度事事对标中国 心理素质极好该点赞

原标题：中国从来不敢与美国攀比，为成天摽着中国的印度点赞

中国是从来不与美国攀比的，因为中国的GDP才是美国的大约2/3，我们觉得差距太大了。印度的GDP是中国的1/5，但是印度事事摽着中国，只能说，印度不仅志向高远，而且心理素质极好，应该手动点赞。

印度及西方媒体分析这次印度-东盟峰会的意义时，几乎都是围绕着中国说。比如认为印度此举意在“牵制中国”，中国虽未参加这次峰会，但却是会场“房间里的大象”，等等。如果笃信那些分析，印度开这次峰会几乎就是新德里版的“亚太再平衡”了。

一些印媒一次次关于新德里又“向北京发动外交攻势”的报道传到中国后，常让中国公众产生莫名其妙躺枪的不舒服。比如这一次，印度与东盟国家开峰会是挺好的一件事，这完全是它们双方的权利，并没有碍着中国。我们本来可以把这次峰会看成一只苹果，但是印度人偏要对我们说：你们觉得它长得像不像一颗炸弹？

这是要逼我们审视一下中国在东南亚受到了印度外交攻势多么强大的排挤。梳理之后我们发现，问题并不很严重。比如，中国与东盟的贸易额是印度与东盟贸易额的6倍多，中国在东盟的投资额则是印度投资的10倍。如果中印真在东盟下一场中国象棋，那么我们可以自信地先让印度各一个车马炮。

我们需要对张牙舞爪的印度舆论精英们掰扯掰扯了：他们经常照本宣科地搬弄一些地缘政治学词汇，而他们国家的实力以及与之对应的浅薄的大外交经验无法加深他们对那些词汇的理解。他们似乎有初入地缘政治迷宫的兴奋和踌躇满志。

实事求是说，中国人本来很少想到印度。印度不是我们最大的贸易伙伴之一，中印边界有摩擦，但印度不是中国安全威胁的真正紧迫方向。中印只要相安无事就好，偶尔看一部阿米尔·汗的片子，我们为印度电影的进步和社会进步高兴。我们的眼睛在往东边看，往“一带一路”看。

但是一些印度人总是扯着我们的衣角，不停地问：印度是不是长得比中国还高还漂亮？我们连“嗯”“对”都不行，我们得停下来，好好给他们讲，印度为什么的确比中国高富帅，为什么这一切都是真的。

中国是从来不与美国攀比的，因为中国的GDP才是美国的大约2/3，我们觉得差距太大了。印度的GDP是中国的1/5，但是印度事事摽着中国，只能说，印度不仅志向高远，而且心理素质极好，应该手动点赞。

不管怎么说，中印还是应当握手，在东盟这个地方也是一样。中国与东盟国家的关系非常好，也非常扎实。比如中越有领土纠纷，但是印度人想象得出来吗，中越的贸易额比中印的还大。中国与东盟的关系突破了传统地缘政治的标尺，我们的关系完全容得下其他各方与东盟合作的重叠和交叉。

中印两国应该给世界创造一个带着领土争议无上限狂飙合作的超级典范。这才派头、逆天，21世纪范儿，配得上印度共和国日阅兵难以想象（incredible）的精彩。怎么样，中国有这样的愿望和信心，印度也有吗？

（本文系环球时报今日社评，原标题：印度-东盟峰会，中国乐观其成）

责任编辑：刘德宾 SN222