国家网信办等六部委整治炒作明星绯闻和娱乐八卦

原标题：国家网信办等六部委联合整治炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦

针对一段时期以来部分平台、机构和个人大肆炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等低俗之风，近日，国家互联网信息办公室会同公安部、文化部、国家税务总局、国家工商总局、国家新闻出版广电总局，对热衷炒作、涉嫌违法违规的各类行为主体进行全面排查清理和依法综合整治。

即日起，相关网络平台对“卓伟粉丝后援会”“全明星通讯社”“娱姬小妖”等专事炒作明星绯闻隐私的帐号进行永久关闭。六部委按职能、分领域进一步加强对新浪微博、腾讯、百度、优酷、秒拍等网络平台的依法从严监管。对北京大风行锐角度文化传播有限公司、卓伟视界（上海）影视工作室等相关企业经营活动进行检查，对发现的违法违规行为进行依法惩戒。

国家网信办有关负责人指出，低俗炒作、大肆渲染明星绯闻隐私严重扰乱了网络传播秩序，传递了错误导向，侵害了公民合法权益尤其是青少年的身心健康，引起社会各界强烈反感。通过联合整治打击低俗炒作行为，将进一步形成依法从严监管的震慑，督促和约束相关平台、机构和个人切实履行社会责任，坚持守法合规经营，维护互联网传播秩序，营造天朗气清的网络空间。

责任编辑：李伟山