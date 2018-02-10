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湖北阳新车祸致10死 公安部派工作组赴现场

湖北阳新车祸致10死 公安部派工作组赴现场
2018年02月10日 18:59 政府网站作者：公安部交通安全微发布
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　　#交通事故通报# [公安部派出工作组赶赴湖北黄石指导重大交通事故调查处理工作]2月10日13时40分许，湖北省黄石市阳新县316省道枫林镇路段，一辆载有11人的江西牌照面包车与一辆湖北牌照半挂货车迎面相撞，导致面包车上10人死亡、1人受伤。目前伤者已及时送往医院救治。公安部领导高度重视，立刻派出由公安部交管局领导带队的工作组赶赴现场，指导事故调查处理工作。公安部提示：春节假期临近，包车、拼车返家人员较多，切记不要驾驶或乘坐超员、超速车辆。同时，节日期间亲朋聚会、年俗庙会等活动较多，切勿饮酒后驾驶机动车。

　　来源：公安部交通管理局

责任编辑：张岩

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