希思罗机场免税店致歉：对中国民众表示万分歉意

[环球网报道 记者 杨阳]2月11日凌晨，有自称在伦敦希斯罗机场第二航站楼World Duty Free免税店打零工的中国留学生爆料称，该免税店在优惠措施上区别对待中国消费者。12日凌晨，World Duty Free免税店在微博发布声明，称已经开始进行调查。北京时间13日凌晨5点44分，World Duty Free免税店在官方推特上发布中英文致歉声明，并称已经开始进行调查。

以下是全文：

对于本次事件让广大消费者和中国民众对本公司产生的愤慨和怀疑的情绪，我们表示诚挚的歉意。

World Duty Free作为一个跨国公司，一直以来，我们秉承平等和尊重的态度对待每一位顾客。

经过深刻的自我审视和进一步调查后，我们立刻对于促销中的问题予以处理。

VIP贵宾优惠券在每年的特定时间段推出，回馈已经消费的顾客。它也可以用于下一次购物和其他的日常促销优惠叠加使用。

我们对此项促销在执行中产生的误解深表歉意。该促销条款适用于飞往任何目的地的乘客。这已被重新解释和强调给店内所有人员，以保证以后不会有同样的事件发生，

我们希望能借此机会，再次向我们珍视的广大消费者和中国民众表达我们万分的歉意！

责任编辑：张建利