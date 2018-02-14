北京叫停互助献血将增16采血点 用血设四级预警

原标题：北京将增16采血点 用血设四级预警

新京报讯 （记者戴轩）按照国家卫计委要求，北京于近日叫停互助献血。北京市红十字血液中心相关负责人昨日介绍，未来预计血小板或将面临10%的缺口，北京今年将规划新采血点约16个，并加大团体献血招募力度等措施保障血液供应。此外，具有血液病学科优势的人民医院也采取措施，稳定医院内部临床用血。

血液库存量暂时足够

互助献血在医院中并不少见。对于不少重症患者、血液病患者来说，如面临血液短缺，互助献血便成为有效的应对方式。“但互助献血形式一度让不法分子钻了空子，为安全用血带来了风险”，北京市红十字血液中心相关负责人介绍，一些不法分子钻空子，催生了血头卖血等产业链，此外，血液买卖会给输血带来不安全风险，提高了患者感染疾病的几率。

据介绍，近两年北京年平均采供血量在140吨左右，即70万个单位。互助献血比例有所提高，从过去的2%-3%提高到2017年的21%。对于在2月10日叫停互助献血，该负责人称是考虑到春节将近，除急诊外医院手术量会下降，相应的用血量会下降。节后，街头采血车采血量则会上升。因此血液库存量暂时足够。未来预计血小板或将面临10%的缺口。

过去，北京每天有35至40个采血点在工作。2017年，由于王府井书店、前门大街等部分采血点的关停、迁移，导致全年采血量比2016年少了10万单位。

今年，北京规划新采血点约16个，主要布局在大型交通枢纽等人流密集的繁华地带，去年被关停的西单采血点也将重张。

将加强血液预警联动

北京市红十字血液中心相关负责人透露，目前，北京正努力推动将《北京市献血管理办法》提升成为北京地区的地方法规，在采血点设置等方面，为相关政府部门、采供血机构、医疗机构和社会相关部门提出规范。

该负责人认为，提高献血者的参与度，社会关爱必不可少，如一些省市向献血者推出部分免费政府公共服务，逛公园、乘坐公共交通或体检时，可持相关献血证件免费享受。不过他也坦承，要拿捏好无偿和有偿之间的尺度，不能令公民为了利益而献血。

此外，作为取消互助献血后临床用血管理的应对措施之一，市卫生计生委表示要加强医疗机构与采供血机构血液预警联动。在采血困难时期或突发公共事件、自然灾害时，对可能发生的用血紧张情况进行预警，并按照危害程度、紧急程度和发展态势，确定红色、橙色、黄色、蓝色四个预警级别。

在发出血液预警后，各临床用血医疗机构要在保证急危重症抢救用血的情况下，按照血液资源保障能力，结合临床实际工作，合理调控用血，“我们的底线是医疗机构急救必须保证，孕产妇、儿童用血必须保证，突发应急事件抢救用血必须保证。”

■ 追访

北大人民医院实行分级用血

北京大学人民医院作为大学附属医院、危重疑难疾病救治中心，是北京市用血量最大的医疗机构之一。北京大学血液病研究所则是全球最大异基因移植中心，吸引了大量的来自全国各地的血液病患者。

记者了解到，因血小板保存期短，难以从外埠调取，近几年该医院血液科临床用血量很大比例来自家属互助献血。互助献血被叫停后，医院血液病患者诊疗一时面临困难。

对此，医院向各临床科室重申严格掌握用血指征，要求严格掌握输血适应证，杜绝不必要的输血。严格按照临床用血的紧急程度（急救用血、限期用血、择期用血）对患者进行分级用血治疗。

当各种病因导致患者生命体征不平稳，处于抢救状况，用血直接关系患者生命安全的情况，应给予全力保障；大量血液病患者血小板降低至安全值以下，虽然暂时未出现严重出血危及生命，但随时可能发生威胁生命出血，应限期内给予血小板输注保障安全；择期手术及治疗备血，患者治疗及手术时机根据血源准备情况而定。

医院表示，经过系列举措，医院临床用血情况正常运转，2月10日互助献血停止当日，肝移植手术正常进行。

责任编辑：刘光博