留日女生在宿舍浴室发现暗藏摄像头 中使馆提交涉

原标题：留日女生在宿舍浴室发现暗藏摄像头

近日，6名中国赴日研修生在其宿舍的浴室内发现了一个隐藏摄像头。当事女生告诉北青报记者，这个摄像头正对着她们换衣服的地方，已经存在大约1年时间了，并且印象中曾多次被人移动过。但协助当事女生的在日华人告诉北青报记者，警方对于如何立案，还需要对摄像头做过检查后才能确定。

中国驻日本大使馆昨天表示，已有工作人员向日本当地警方提出交涉，要求日方尽快查清案情，切实保障中国公民合法权益。

宿舍浴室暗藏摄像头

近日，1名以研修生身份在日本岐阜县工作的中国女生李晴（化名）告诉北青报记者，她在工厂的宿舍内洗澡时，发现了一个隐藏的摄像头。担心遭到了偷拍。

李晴说，7日晚她完成了工作，打算去宿舍的浴室洗澡。“当我把脸靠近浴室镜子的时候，发现镜子下面插座上的一个充电器很奇怪。”李晴给北青报记者展示的这款“充电器”的照片中，这款充电器外形很像普通的苹果手机充电器，但是表面的颜色为黑色，在充电USB接口旁边有一个孔，可以看到孔内有玻璃的反光。

李晴说，这个“充电器”通常都插在镜子下方的插座上，上面的孔正对着换衣服的地方。李晴怀疑这个“充电器”是隐藏摄像头，拿着这个“充电器”回到寝室，在网上检索到有人销售一款外形一模一样的“隐藏摄像头”。此后，李晴等人当着来访的日本警察的面，拆开了这款充电器，“我们发现里面有个储存卡，这才肯定是个摄像头，但内存有多大就没记住了。”

当事女生向当地报案

李晴介绍，“在这个宿舍有包括我在内的6个中国女生和3名日本男子，我们住在3楼，他们住2楼，浴室在一楼男女共用，平时分时间来使用浴室。”

她表示，这个“充电器”在浴室出现已经有大约1年时间了，“以前以为这个小孔上的玻璃是充电的指示灯，就没担心过。”据她回忆，镜子下方的插座有上下两个插孔，这个“充电器”有时会插在上面的插孔上，有时会插在下面的插孔上，换过很多次位置。

李晴说，她们通过朋友联系到了在日华人李小牧协助向警方报案。李小牧告诉北青报记者，9日他亲自到岐阜县见到了6名中国女生，并带着她们去当地警察局报警。“当地警方称可以用‘建筑物侵入’的罪名立案，但事发建筑不属于6名女生所有，他们表示需要等对摄像头的检查结束后，才能进一步确定如何立案。”

李晴告诉北青报记者，13日下午，她所在公司的社长、工厂厂长等都前往了当地警局，向警方递交了被害证明，并表示将配合当事女生的立案工作。 文/本报记者 屈畅

责任编辑：刘光博