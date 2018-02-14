中央网信办：清除鲁炜对网信事业造成的恶劣影响

原标题：中央网信办坚决拥护中央对鲁炜严重违纪给予开除党籍和公职的决定坚决清除鲁炜对网信事业造成的恶劣影响

经中共中央批准，中共中央纪委对鲁炜严重违纪给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理的消息在2月13日晚公布后，中央网信办即召开室务（扩大）会，认真学习贯彻中央决定精神。会议一致认为，党中央及时发现并彻底查处鲁炜严重违纪问题，将其开除党籍、开除公职并移送有关国家机关依法处理，充分体现了以习近平同志为核心的党中央坚定不移惩治腐败的坚强意志和鲜明态度，充分体现了全面从严治党永远在路上、管党治党一刻不停歇的坚定决心，充分体现了我们党坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍，在党纪国法面前人人平等的原则。一致表示，完全赞同、坚决拥护中央的决定，坚决把思想和行动统一到中央决定上来。

会议指出，鲁炜严重违反政治纪律和政治规矩，严重违反中央八项规定精神和群众纪律，违反组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，以权谋色、毫无廉耻，涉嫌受贿犯罪。理想信念缺失，毫无党性原则，对党中央极端不忠诚，“四个意识”个个皆无，“六大纪律”项项违反，是典型的“两面人”，是党的十八大后不收敛、不知止，问题严重集中，群众反映强烈，政治问题与经济问题相互交织的典型，性质十分恶劣、情节特别严重。鲁炜曾经担任中央网信办的主要负责人，他对网信系统造成了极其恶劣的影响，严重污染了中央网信办的政治生态，严重破坏了中央网信办的制度、规范和风气，严重败坏了中央网信办和网信干部队伍的形象，严重危害了党的网信事业的健康发展。中央对其进行彻底查处，彻底揭开了其“两面人”的真实面目，剜去了党的肌体上的一颗毒瘤恶疮，为网信事业的健康发展清除了一个重大政治隐患。

会议强调，全办上下必须坚定理想信念不动摇，保持头脑始终清醒，坚定政治立场，明辨大是大非，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要切实把思想和行动统一到党中央和中央纪委的决定上来，坚决全面彻底与鲁炜划清界限，肃清流毒，彻底清除鲁炜对网信事业造成的恶劣影响，深刻汲取教训，深入开展警示教育，切实加强网信系统党的建设和队伍建设，实现网信办工作再出发、推动网络安全和信息化工作迈上新台阶的目标任务。

责任编辑：张岩