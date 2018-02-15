这家国有大行除夕前换帅 曾被曝多起违纪违法事件

来源：长安街知事微信公众号

原标题：除夕前夕，国有大行正式“换帅”

14日，中国五大国有银行之一的交通银行正式换帅——原交行党委书记、行长彭纯担任该行董事长一职。当天，交通银行收到中国银监会批复，银监会已核准彭纯任交通银行董事长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，彭纯的晋升，可谓给这家“百年老行”打了一针强心剂。新官上任三把火，“老交行”彭纯将如何带领其走出低谷，整个业界都在观察。

彭纯（资料图）

公开资料显示，刚满56岁的彭纯，1962年1月出生于山西临汾，1986年获得人民银行研究生部颁授经济学硕士学位，2006年获得华东师范大学颁授经济学博士学位。

参加工作后，彭纯在中国人民银行新疆维吾尔自治区分行短暂工作2年，此后进入高校及研究所，历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长，新疆自治区党委政策研究室工交财贸处副处长、经济处处长。

1994年起，彭纯正式进入交通银行系统，后历任乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长，交通银行行长助理、副行长。2010年，彭纯调任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理。三年后，他回归交通银行，出任行长。

如今，彭纯再被委以重任。今年2月1日上午，交行总行召开干部大会，中组部副部长邓声明宣布中央决定，彭纯担任交通银行党委书记、拟任董事长，免去牛锡明同志交通银行党委书记、董事长职务。

交行干部大会评价彭纯：政治素质好，经历多岗位锻炼，实践经验比较丰富。懂经营、善管理，注重按照银行规律办事。思路清晰，虑事周全。性格沉稳，作风务实。为人低调，积极维护班子团结。要求自己比较严格。彭纯同志担任交通银行党委书记、拟任董事长是合适的。

彭纯的前任牛锡明，今年已近62岁，到了退休的年龄。有报道称，去年8月，牛锡明曾因身体原因需要集中一段时间休养治疗，并由彭纯代为履行职责。

干部大会对牛锡明进行了高度评价，称牛锡明担任交通银行党委书记、董事长以来“自觉服务经济社会发展全局，稳步提升企业经营管理水平，持续深化改革”、“积极进取、攻坚克难，取得了突出成绩”。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，过去半年时间，国有五大行中已有三家进行了换帅：2017年7月31日，田国立接替已到退休年龄的王洪章，从中国银行调任建设银行任党委书记，而中国银行党委书记则由行长陈四清接任。

然而，有些说法认为，曾经的五大国有银行如今已经变成“四大行”，交行在与其他国有大行的竞争中已经处于劣势。

在彭纯与牛锡明搭班的3年多时间中，交行成为国有五大行中的深改试点，2015年6月，交行深化改革方案获国务院批准同意，方案共有12条措施，主要集中在完善股权结构、引入民营资本，建立管理层和员工持股机制，推行职业经理人制度，深化内部经营机制和薪酬制度改革等方面。

但“接棒”之后，彭纯面临的压力仍然不小。

市值被拉开差距，业绩增速缓慢是头等难题。2017年前三季度，工、农、中、建四大行的总资产从26万亿元到19万亿元不等，而交通银行仅9万亿元，不到前者的一半。此外，在交行后面，还有兴业、招商、浦发等资产6万亿级别的股份制银行紧紧追赶，可谓是“前有标兵，后有追兵”。

另外一个挑战，就是人才流失和人才梯队的短板。目前，交行“一正四副”中的两位副行长于亚利、侯维栋，已近退休年龄；首席信息官、首席风险官同时空缺；2016年，总行部门总经理及以上级别人事变动至少9人，不断出现的骨干人员和老交行人离职令交行内部士气受挫。

此外，近几年交行先后被曝出多起违纪违法事件，包括交行企业文化部原总经理胡晏斌、企业文化部品牌管理处处长宋峰，另有多个省市的行长及高管被曝因为受贿、违规放贷、造假诈骗、卷款潜逃等被查或被开。

除夕前夕，“老交行”彭纯晋升，当被看做一针强心剂，在一定程度上起到稳定军心的作用。但彭纯将如何补齐短板、逆境突围、奋起直追，还有待进一步观察。

责任编辑：桂强