不仅解馋还健康 五大战区年夜饭都吃啥(图)

原标题：几大战区这么准备年夜饭

撰文丨李岩

年关将至，最让中国人期待的就是除夕的那顿团圆年夜饭了。

但就在这天，总有些人难和家人团聚。担负起保家卫国责任的军人，就是这样一个群体。

政知道（微信ID：upolitics）记得，陆军司令员韩卫国在公开信中提过，上世纪70年代我军生活条件一般，逢年过节仅仅是煮一锅肉很少的面条或素馅饺子。

而今，中国已跃升为世界第二大经济体，部队的生活条件也今非昔比。那么临近春节，我们的子弟兵在军营里年夜饭都会吃点啥呢？

东南西北中各具特色

中国不同地区的水土孕育了各具特色的食材和口味，也催生了久负盛名的川鲁淮粤几大菜系。军改后，七大军区变为东南西北中五大战区。可以想象不同战区间的地理差异，使其伙食也各具特色。

政知君选取了几个来自不同战区部队推荐的食谱，带你看看子弟兵们的年夜饭吃的有啥不一样？

话不多说，直接上图。

东部战区：下辖江苏、上海、浙江、福建、江西和安徽。

以下是东部战区某通信团炊事班为官兵们准备的几道“硬菜”。政知君简单数了数，大概有千张卷肉、椒盐带鱼、腐乳蒸肉、爆炒花蛤、油焖大虾等。

南部战区：下辖湖南、广东、广西、海南、云南、贵州。

军网文章透露，南部战区某部三级厨师高俊峰提供的年夜饭菜谱充满广西地域风情：蒜蓉粉丝牡蛎、火山海猪肉、爆炒花甲螺、清蒸石斑鱼、窑土鸡、香辣牛肉、酸甜排骨、椒盐皮皮虾、酒鬼花生米。

其中，蒜蓉粉丝牡蛎可谓是海岛的特色菜。牡蛎含有丰富的人体所需微量元素，对于高强度训练后海岛官兵的营养补充尤为重要。

西部战区：下辖四川、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆和重庆。

新疆某部厨师赵小龙料理下的年夜大餐西部味浓厚：主食是拌面、羊肉抓饭，主菜包括萝卜炖羊肉、红烧肘子、凉拌牛肉、手撕鸡、红烧鲤鱼、五香鸡翅、糖醋里脊、菠菜炖粉条、金针菇拌黄瓜、蒜泥油麦菜、香辣土豆丝。

北部战区：下辖辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古、山东。

北部战区陆军某旅通信营炊事班班长付万金推荐主菜：松鼠鱼、菠萝咕咾肉、东坡肘子、辣子鸡、黄酒焖节节虾、清炖羊肉、小鸡炖蘑菇、富贵虾球、水晶皮冻，主食有米饭、水饺、年糕、麻团、汤圆等。

中部战区：下辖河北、山西、山东、河南、湖北和北京、天津。

中部战区陆军某炮兵团中级厨师孙雁飞推荐的年夜饭食谱中，主食包括蛋炒饭、花卷、饺子等，主菜有糖醋里脊、牛腩西红柿、葱爆羊肉、清汆黄河鲤鱼、冬瓜炖排骨、素炒菜花、香菇扒油菜。

其中清汆黄河鲤鱼是一道传统名菜，其烹饪造型多为“鲤鱼跃龙门”，象征“飞黄腾达”的意思。

不仅要解馋更要健康

2月11日的军报呼吁，我军每逢节日的加菜，除了要“解馋”，健康问题同样不容忽视。

首先是菜品拒绝“重口味”。

重油、重盐的烹饪方法，战友们虽然吃得过瘾，但摄入过多的盐不利于战士的健康，容易导致血压升高，还会加重肾脏负担。

相比煎、炸、炒、烧烤等高温、高油的烹调方式，蒸、煮、炖、凉拌等低温、少油的加工，可以让战士在享受美食的同时保持低脂饮食。

此外，在食材的搭配上同样也要注意，可按照“三个三”的公式比照：即官兵餐桌上应有1/3肉食、1/3素菜、1/3素炒肉。其中，在肉类的选择上，脂肪含量低的海鱼、虾、禽及精瘦肉等更佳。素菜中，菌菇类是不可不提的明星，它的氨基酸、维生素、矿物质含量都比较丰富。此外，深颜色的蔬菜抗氧化能力相对较强，这类蔬菜有利于消除体内自由基，将动物蛋白在体内代谢产生的废物排出。

其次是主食避免“白富美”。

上述威胁健康的油、盐，除了会出现在菜品中，主食的制作程序同样少不了它们，比如葱花饼、炒米饭、肉饼等。除了尽量选择蒸、煮等少油盐的烹饪方式，主食的用料搭配也有讲究：细粮为主、粗粮为辅的搭配方式兼顾了健康与口味。粗粮包括全麦面粉、糙米、小米、玉米、燕麦、荞麦和杂豆类等，这些和白米饭、白面条等“白富美”相比，不仅营养价值较高，且餐后血糖升高较慢，更有助于控制慢性疾病。

战略核潜艇里包饺子

上文中，政知道（微信ID：upolitics）列举的菜谱已涉及了多个军种的部队，但潜艇兵这一特殊兵种还没说。众所周知，因环境特殊，各国潜艇兵的伙食标准在军队里都是数一数二。接下来，我们就看看我军最高标准的“水下年夜饭”。

吃什么暂且不表，潜艇里空间紧张，仅上菜就餐的方式都极具特色。

据了解，潜艇通道狭窄，梯子相比水面舰艇更为陡峭，水密门呈现出有限大的圆形，仅允许一人通过。这种情况下，传统的“上菜”模式已无法满足要求。潜艇兵脑洞大开，“发明”了接龙上菜。语言描述不够形象，直接看图。

此外，由于同样的原因，潜艇兵就餐不像岸勤、陆上军事单位有专门的餐厅。要享用海底“除夕宴”，可能得去会议室，或是掀开床板席地而坐。

至于吃什么，其实相比大鱼大肉，潜艇上最金贵的要数新鲜蔬菜和淡水了。艇内虽有用于冷藏的冰库，但容积不大，新鲜蔬菜常常要以蔬菜罐头代替。而出海前，艇上也会备足肉类等食材。

从我国东海舰队公布的潜艇伙食图片中，可以看到丰富的鱼类、肉食。有媒体透露，我军战略核潜艇官兵在准备年夜饭时，还会一起包饺子。

除了新鲜食材，海军和陆军一样，也设计了预包装食品，这有点类似于西方的军用口粮。战时不便做饭，这些食品总能发挥大用场，平时也能用它们调剂下口味。据媒体报道，海军KT-07型组合食品中包括压缩饼干、牛肉干、咸菜丝、大头菜、速溶咖啡、巧克力、口香糖等。

责任编辑：桂强