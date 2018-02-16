这些上市公司狗年春节坐不住 年三十还在“活动”

原标题：这些上市公司狗年春节坐不住 年三十晚还在“活动”

今日（2月15日）是大年三十，但一些上市公司董秘或相关工作人员还在回答投资者提问。

今日（2月15日）是大年三十。依照过往经验来看，总有一些上市公司董秘或相关工作人员在大年三十晚上甚至大年初一上午，还在回答投资者提问。那么，在狗年春节期间，这一情况是否延续呢？

《每日经济新闻》记者今晚22时之后，登陆交易所平台进行了求证。

三江购物成沪市“最勤快”公司

记者首先登陆上交所投资者互动平台，注意到最晚的一个答复来自于三江购物（601116，SH）。2月14日13：47，有投资者向公司提问：请问年后什么时候召开股东大会呢？2月14日17：42，三江购物回复称：“尊敬的投资者，您好！按往年的习惯，大概在4月底到5月初之间召开股东大会，谢谢！”

雷曼股份“抢”了掌趣科技的“戏”

图片来源：深交所互动易

随后，记者登陆深交所投资者互动平台，发现今日22：00~22：44，主营业务为端游、页游的掌趣科技（300315，SZ）一共回答了投资者的23个问题。这些问题，主要与公司推出的各种游戏有关，当然也有对也记得关注。比如一位投资者问：“公司快报的业绩是包括了对商誉进行减值后的业绩吗？”掌趣科技22：44答复称：“你好！公司2017年业绩快报尚未发布。谢谢！”值得注意的是，系统还显示，这是“更新后”的答复。

《每日经济新闻》记者随后致电掌趣科技董秘办电话，因为很明显这已是年三十晚上，故电话中传出的是传真信号的声音。

正当记者以为掌趣科技就是今晚最晚回复投资者提问的上市公司时，雷曼股份（300162，SZ）出来“抢戏”了。

记者注意到，截至23：32，雷曼股份共回答了投资者25个问题。提问最多的是一位网名叫“王者荣耀”的投资者。他的提问颇有火药味。比如其提问称：“雷曼股份财务存在如此多的问题，以致于被深圳证监局查处，请公司召开投资者说明会进行详细说明，给投资者一个合理交代！”

对此，雷曼股份回复称：“感谢你的关注，公司一贯正视问题并积极整改。请你查阅证监局对其他上市公司例行检查的结果，可以减少你的顾虑。”

正当雷曼科技抢戏时，截至记者发稿前，天沃科技（002564，SZ）又站了出来，23：35回答了投资者提问。这场回答投资者提问的“竞赛”令人目不暇接。

科陆电子办公电话有人接听

图片来源：深交所互动易

记者还注意到另一家深市公司科陆电子（002121，SZ）。这家公司2017年1月28日（大年初一）当天上午10：57之前，一共回复了36条投资者答问，被称为彼时的“两市最勤快上市公司”。

现在，这家最勤快上市公司的答问时间也由大年初一前移到了年三十晚上。据记者统计，该公司今日22：03~22：13，一共回答了12个问题。对投资者一些比较不客气的问题，公司也予以了相对直接的回答。

比如有投资者问：“公司重大事项有没有继续推进？请回答有或者没有。不要拐弯抹角。”

对此，科陆电子回应称：“公司2月10日披露了重大事项停牌进展公告，股票停牌期间，公司积极与相关方就此次拟收购事项进行沟通和商谈，具体方案仍需进一步论证。截至公告日，该重大事项仍在筹划中，尚存在较大不确定性，公司股票自2018年2月12日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌或转入相关程序。”

今晚22：18，记者拨打了科陆电子董秘办电话，注意到电话正被转接中。随后，一位负责投资者关系的林女士接听了电话。记者询问林女士：为何大年三十晚上还在回复投资者提问？她表示：“回复投资者必须有一个及时互动”，因为手机上就有用于互动的客户端，因此投资者有问题也就及时回复了。

前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙对《每日经济新闻》记者表示，上市公司的上述表现反映了其很在乎公司股价，对投资者疑问进行及时解答，加强与投资者的关系互动，这是值得肯定的。

责任编辑：霍宇昂