莫迪除夕访藏南 称年轻人最愿意高喊“印度万岁”

原标题：莫迪除夕访藏南 声称年轻人渴望学印地语

印媒日前报道，印度总理莫迪会在除夕对所谓的“阿鲁纳恰尔邦”（即我国藏南地区）首府伊塔那噶进行访问。

除夕当天，莫迪如约而至。他还放话说，以后印度中央政府的官员会经常到这，藏南地区的人渴望学习印地语，也最愿意高喊“印度万岁”。

莫迪在藏南地区发表讲话

据印度新德里电视台2月15日报道，莫迪今天对藏南地区进行了为期一天的访问，他在那里参加了一系列活动，包括多个公共设施的落成和奠基仪式，并在当地的英德拉·甘地公园发表公开演讲。

莫迪称：“我非常自豪地告诉你，印度中央政府的部长和官员们将经常访问东北。”（注：我国藏南地区位于印度东北方向）

他还说，如果在印度东北有哪个地方能听懂并说出最正宗的印地语，那就是所谓的“阿鲁纳恰尔邦”，这个地方的年轻人都渴望学习印地语。

莫迪声称，藏南地区的发展将照亮印度，如果一个人周游整个印度，那么他将在藏南地区听到最呼声频繁的“印度万岁”。

莫迪在藏南

此后，莫迪又来到特里普拉邦，为印度人民党在当地的选举造势。

据此前报道，这是莫迪就任总理以来第二次视察该地区。上一次是在2015年2月。

印度将其非法占领的中国藏南地区设为“阿鲁纳恰尔邦”。自“阿邦”成立以来，中方始终没有承认。

在今年年初，印度媒体就传出莫迪或于近期访问敏感地区的消息。今年1月3日的印度《经济时报》报道称，虽然具体时间未定，但莫迪已经在和“阿邦”首席部长白玛堪卓会面时，讨论了这一问题。

“阿邦”首席部长白玛堪卓和莫迪会面

报道称，去年年底，印度国防部长西塔拉曼和总统科温德相继访问“阿邦”，已经引起了中国的激烈回应。2015年2月，莫迪首访时，也遭到了中国坚决反对。

外交部发言人华春莹对于印国防部长访问争议地区曾表示，中方在中印边界上的立场非常清楚。

她表示，中印边界东段是存在争议的，这是客观事实。我们认为印方官员去中印边界争议地区活动，可能会使边界问题复杂化，不利于双方维护边境地区和平与安宁的努力。

希望印方能和中方一道共同努力，继续为双方通过谈判妥善解决边界问题创造良好的条件和氛围，维护好两国关系发展大局。

来源：观察者网

责任编辑：桂强