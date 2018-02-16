原标题：武警上海总队“春运老兵”被“命令”回家过年

新民晚报讯 （通讯员 冯来来 记者 江跃中）14日晚上6时，担负虹桥火车站春运执勤的武警上海总队执勤一支队十二中队上士王隆宇和战友交接后，直接带上行李乘坐火车，踏上了幸福的休假旅程。

图说：王隆宇坐上回家的火车。王志鹏 摄

王隆宇是支队有名的武教头。一直担任支队应急班班长的他，是支队完成重大任务的排头兵，一年到头难得休假，入伍12年都没有回家过上一次年。

去年6月，王隆宇的妻子怀了孕。他本打算今年春节休假回家陪陪爱人，可就在他准备递交休假报告那天，中队却接到了春运执勤安保任务。

“今年的安保任务比往年都重，春节期间干部在位少，我是一名老班长，又连续3年担负春运执勤任务，不能在这个时候给中队出难题。”王隆宇说，接到任务那一刻，他就将休假报告悄悄藏了起来。

当天晚上，王隆宇将不休假的决定告诉妻子时，电话那头还是那句熟悉的“没事，家里还好不用担心”。尽管语气委婉，但王隆宇还是听出了妻子的失望。

图说：中队长徐剑勇（右）送王隆宇上火车。王志鹏 摄

可让王隆宇没想到的是，前两天，中队长徐剑勇找到他，主动提出让他休假回家过年。王隆宇讲出自己的顾虑并表示要坚守春运岗位。这时，杨挺干脆“翻了脸”：“这是中队的命令，必须执行！”

从休假难到被“强制”休假，变化缘于规章制度的刚性约束和支队党委一系列暖心举措。记者从支队人力资源科了解到，军委《关于现役军人休假探亲有关问题的通知》下发后，支队党委结合部队实际，出台具体实施办法，并督促所属单位落实好官兵休假等相关福利政策。

春节前夕，支队又下发了《关于规范春节期间官兵休假探亲的规定》，明确提出“对连续3年没有回家过年、年度工作成绩突出并立功受奖、本人或家属直系亲属身患重病、家属怀孕或在哺乳期4类官兵优先考虑休假。”此外，支队还还派机关干部到任务较重的基层单位代职，确保基层官兵安心休假。

图说：在虹桥火车站，王隆宇（右）与徐剑勇话别。王志鹏 摄

“按支队下发的新规定，王隆宇最符合休假条件。”中队指导员杨挺告诉记者，随着大批客流返乡后，紧张的春运勤务也将得以缓解，中队在学习支队规定和深入分析春运执勤任务后，决定让王隆宇和其他2名“春运老兵”回家过年。

“感受到幸福的人还有很多。”支队政委赵锦荣告诉记者，新规定下发后，有30余名官兵被“命令”休假，踏上了团聚的旅途。鉴于春运期间车票紧张，支队还为他们预定了车票，确保他们能在大年三十前到家。

来源：新民晚报

责任编辑：霍宇昂