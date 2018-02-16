美媒：中国崛起带动这国经济腾飞 让其成世界典范

原标题：美媒：中国崛起带动柬埔寨经济腾飞 成世界成功典范

参考消息网2月16日报道 美国消费者新闻与商业频道网站2月14日刊文称，在日益崛起的中国经济的带动下，柬埔寨已经成为世界上经济成功的典范之一。中国经济的长期增长正在助推柬埔寨的发展。

文章称，在刚刚过去的这个秋天的一个周六，数百人排着一小时的长队，等候爬上吴哥窟的楼梯。传说如果登上这座12世纪大型庙宇的第三层，就会找到宇宙的中心。这个消息传到了中国：在柬埔寨的吴哥窟和其他数十座古庙中，游客大都是中国人。几乎没有人注意到，在日益崛起的中国经济的带动下，柬埔寨已经成为世界上经济成功的典范之一。中国经济的长期增长正在助推柬埔寨的发展。

文章称，猫途鹰旅游网站说，中国游客已经使吴哥窟成为世界排名第一的地标性景点。中国还在以其他方式推动柬埔寨经济的发展。它正投资数十亿美元发展该国的基础设施、农业和医疗。与此同时，随着中国制造业的工资水平上涨，一部分企业正在将工厂迁往柬埔寨。

文章称，据世界银行预测，柬埔寨的国内生产总值在2018年将增长6.9%。而在此前的十年里，柬埔寨的经济年均增速排名世界第六，已经进入低中等收入国家的行列。

文章认为，旅游业和服装制造业是两大驱动因素。据柬埔寨政府统计，2012年到2016年间，赴柬埔寨旅游的人数从350万人次增长到500万人次以上。据世界旅游理事会说，2016年旅游业对柬埔寨经济的贡献率为12%，相当于24亿美元，而这一数字有望在未来十年每年增长7%。对一个人口只有1500万多一点的国家来说，这些是庞大的数字。

文章称，柬埔寨服装制造业的繁荣也是由中国的变化推动的。美国约翰斯·霍普金斯大学尼采国际问题高级研究学院的高级研究员阿夫欣·穆拉维说：“有了这样的制造业增速，就会出现快速的城市化和下层中产阶级的增加。人们会购买摩托车和电动自行车、奇巧巧克力和可口可乐。”

中国游客推动了柬埔寨旅游业的迅速发展，吴哥窟游客大都是中国人。美国消费者新闻与商业频道网站

责任编辑：桂强