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美媒：中国崛起带动这国经济腾飞 让其成世界典范

美媒：中国崛起带动这国经济腾飞 让其成世界典范
2018年02月16日 14:08 参考消息
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　　原标题：美媒：中国崛起带动柬埔寨经济腾飞 成世界成功典范

　　参考消息网2月16日报道 美国消费者新闻与商业频道网站2月14日刊文称，在日益崛起的中国经济的带动下，柬埔寨已经成为世界上经济成功的典范之一。中国经济的长期增长正在助推柬埔寨的发展。

　　文章称，在刚刚过去的这个秋天的一个周六，数百人排着一小时的长队，等候爬上吴哥窟的楼梯。传说如果登上这座12世纪大型庙宇的第三层，就会找到宇宙的中心。这个消息传到了中国：在柬埔寨的吴哥窟和其他数十座古庙中，游客大都是中国人。几乎没有人注意到，在日益崛起的中国经济的带动下，柬埔寨已经成为世界上经济成功的典范之一。中国经济的长期增长正在助推柬埔寨的发展。

　　文章称，猫途鹰旅游网站说，中国游客已经使吴哥窟成为世界排名第一的地标性景点。中国还在以其他方式推动柬埔寨经济的发展。它正投资数十亿美元发展该国的基础设施、农业和医疗。与此同时，随着中国制造业的工资水平上涨，一部分企业正在将工厂迁往柬埔寨。

　　文章称，据世界银行预测，柬埔寨的国内生产总值在2018年将增长6.9%。而在此前的十年里，柬埔寨的经济年均增速排名世界第六，已经进入低中等收入国家的行列。

　　文章认为，旅游业和服装制造业是两大驱动因素。据柬埔寨政府统计，2012年到2016年间，赴柬埔寨旅游的人数从350万人次增长到500万人次以上。据世界旅游理事会说，2016年旅游业对柬埔寨经济的贡献率为12%，相当于24亿美元，而这一数字有望在未来十年每年增长7%。对一个人口只有1500万多一点的国家来说，这些是庞大的数字。

　　文章称，柬埔寨服装制造业的繁荣也是由中国的变化推动的。美国约翰斯·霍普金斯大学尼采国际问题高级研究学院的高级研究员阿夫欣·穆拉维说：“有了这样的制造业增速，就会出现快速的城市化和下层中产阶级的增加。人们会购买摩托车和电动自行车、奇巧巧克力和可口可乐。”

中国游客推动了柬埔寨旅游业的迅速发展，吴哥窟游客大都是中国人。美国消费者新闻与商业频道网站中国游客推动了柬埔寨旅游业的迅速发展，吴哥窟游客大都是中国人。美国消费者新闻与商业频道网站

责任编辑：桂强

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