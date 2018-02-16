刚刚上春晚的“国宝” 连特朗普访华时都去看过

原标题：刚刚上了春晚的“国宝”，连特朗普访华时都去看过！

狗年春晚上

各路明星大腕儿云集

但要说咖位最大的

应该是这位——国宝

2018年春晚的一大亮点

是特设了《国宝回归》环节

故宫“网红”单霁翔院长都特来站台

还有张国立做国宝介绍人

这级别已经是奢华版的《国宝档案》了

为什么这幅《丝路山水画卷》

能获如此殊荣？

来听小青为你介绍

这个宝是真的来头不小！

国宝“名片”

◆姓名：丝路山水地图

◆又名：蒙古山水地图

◆生日：明代中后期

◆曾居地：京都私家博物馆——藤井有邻馆

◆回家日期：2002年

◆属性：绢本，青绿山水手卷

◆尺幅：宽0.59米、全长30.12米

◆所绘范围：东起嘉峪关，西至天方城（今沙特阿拉伯伊斯兰圣城麦加）

在春晚舞台上

该画卷只能被展示部分内容

主要原因就是

太长！

那么30.12米长是什么概念？

《清明上河图》的长度，约为5.28米

《千里江山图》的长度，约为11.91米

所以，《丝路山水地图》的长度相当于

3张《千里江山图》

6张《清明上河图》

高度超过10层楼！

它有多厉害？

《丝路山水地图》描绘了数千公里线路的主要城池和山川地貌，并用汉语标注了211个源自九种语言音译而来的明代地名，涉及了欧、亚、非三大洲十多个国家和地区，史料价值巨大。

它负载了大量原始的地理信息，以实物证明了在西方地图传入中国之前，中国对世界地理特别是对于丝绸之路沿线已有清晰的认识，揭示了中国地理学对世界文明作出的贡献。

全卷共画出了211个地理坐标，许多丝路上的重要城市，如中国的敦煌、乌兹别克斯坦的撒马尔罕、阿富汗的赫拉特、伊朗的伊斯法罕、叙利亚的大马士革等都有清晰的标注。

从视觉艺术的角度欣赏，这幅地图由宫廷画家以明代中叶吴门画派风格的青绿山水技法绘制而成，可称是古代千里江山图的典范。

这件明代地图堪称科学和艺术的完美结合！

国宝回家路

《丝路山水地图》大约在上世纪三十年代从中国流散到日本，收藏于京都著名私家博物馆——藤井有邻馆。

直至2002年才由私人收藏家购得，回流国内。

《丝路山水地图》的出现引起了故宫博物院的高度重视。世茂集团董事局主席许荣茂先生出资从私人收藏家手中购回，将其无偿捐赠故宫博物院。

故宫博物院院长单霁翔向许荣茂先生颁发捐赠证书

2017年11月30日，许荣茂先生斥资1.33亿元购回的《丝路山水地图》入藏故宫博物院。对于“一带一路”历史、文化的研究具有重要意义。

许荣茂呼吁年轻人关注中华文化、自觉传承中华文化。保护、研究我们的文物，对推广和发扬我们的五千年来的文明历史很有价值。

特朗普点赞“丝路”

2017年11月，美国总统特朗普在访华期间，特别应邀前往故宫博物院参观。在故宫文物医院，特朗普一行共同欣赏了这幅《丝路山水地图》。

单霁翔透露，在参观的过程中，《丝路山水地图》绘画作品也给他留下了深刻的印象。

单霁翔说“特朗普总统既感慨于丝绸之路开启了第一次东西方大规模的商贸交流，又感动于东西方的文化、艺术、思想等通过丝绸之路相互交流，对整个世界历史产生了重要的意义与深远的影响。”

大年初一看国宝

在春晚舞台上

单霁翔还宣布了一个好消息

这幅《丝路山水地图》

将于大年初一登陆

故宫博物院官网

故宫博物院将在该图修缮、保养之后

尽快安排展出

让它与文物爱好者见面！

单霁翔表示

希望为更多人讲述生动的丝路故事

让后人记住这件珍贵文物

从流散到回归的经历

这么重要的中国文化代表

终于可以亲眼一见啦！

大家可以关注故宫博物院网站

或者中国青年网微信公众号

我们将继续为大家带来

国宝“丝路”的最新动态！

来源：中国青年网

责任编辑：霍宇昂